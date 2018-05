Wunderbare Improvisation

Anzeige

bad Mergentheim.Im Rahmen der „Jüdischen Kulturtage Taubertal“ fand kürzlich im Roten Saal des Deutschordensschlosses ein Klezmer-Konzert mit der Gruppe „Kleztett“ statt.

Die Musikerin Elisabeth Brose führte das begeisterte Publikum mit ihren zahlreichen Geschichten durch den Abend. Die Geschichte von einem Klezmer-Komponisten, der bei jedem Stück dem Publikum den Rücken zukehrte, aus Angst seine Spielweise werde kopiert, und auch das von Elisabeth Brose komponierte Stück „Freilach“ für ihren Onkel Karl, der immer nach der Arbeit mit seiner Klarinette aus dem Fenster spielte, ließ die Stimmung der Gäste weiter ansteigen.

„Kleztett“ überzeugte den ausverkauften Saal mit eigenen Arrangements und farbigen Improvisationen. Die sechs leidenschaftlichen Musiker haben es sich zum Ziel gesetzt, die ostjüdische Musik weiterzuentwickeln. Auf der Bühne überzeugten Elisabeth Brose an der Klarinette und Bassklarinette, Irmgard Brose am Violincello, Werner Dürr an der Violine und Viola, Walter Kemmer an der Klarinette und Querflöte, Herma Paul am Piano und Hellmar Weber am Saxofon und der Klarinette. Dieser äußerst stimmungsvolle und erfolgreiche Abend wurde von den Seminarkursschülerinen Lisa Ulsamer, Valeria Zwetzich und Angelina Lesch des Wirtschaftsgymnasiums der Kaufmännischen Schule in Bad Mergentheim auf die Beine gestellt.