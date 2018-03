Zehn „Alte“ unter den Ausstellern

Anzeige

Igersheim.Seit 20 Jahren gibt es die Ausstellung „Junge Kunst“. In diesem Jahr geht sie von 16. bis 25. März in den Räumlichkeiten des Bürgerhauses über die Bühne. Hierbei hat der talentierte Nachwuchs zwischen zwölf und 24 Jahren die Chance, sein künstlerisches Können öffentlich unter Beweis zu stellen.

Einmal mehr zeichnet Rebecca Rückert an vorderster Front für diesen Event verantwortlich. „Wir haben aktuell 20 Teilnehmer von zwölf bis 24 Jahren, darunter zehn Wiederholungstäter und zehn neue mutige Aussteller. Für die Powerpoint trudeln langsam die ersten Bilder ein. Das ist für mich immer der spannendste Moment, da ich meist erst dann die ersten Eindrücke bekomme, auf welchem Level gearbeitet wird.“ Es freue sie ganz außerordentlich, dass es sowohl Schüler des Gymnasiums als auch der Förderschulen mitmachten.

Was wird ausgestellt? „Alles, was bei weiter Auslegung unter den Begriff Kunst fällt, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt“, führt Rebecca Rückert aus. Angefangen vom Bild, gestaltet in den verschiedenen Techniken, über Collagen, Radierungen, Fotografien, Kurzfilme, Plastiken, getöpferten, geschnitzt, kunstvoll geformten Gegenständen, Schmuck, über kunstvolle Handarbeiten bis hin zu künstlerisch veränderten Gegenständen (Schrottskulpturen, Airbrush auf ungewöhnlichem Untergrund) sei alles und vieles denkbar. Angestrebt werde „ein breitgefächertes Ausstellungsangebot“. Und das scheine einmal mehr zu gelingen.