Igersheim.Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Montag zwischen 18 und 19 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Hermann-von-Mittnacht-Straße. Der Fahrer eines BMWs stellte sein Fahrzeug zu der genannten Uhrzeit auf dem Parkplatz ab. Nachdem er zu seinem Pkw zurückkam, fuhr er weiter in den Kirchbergring in Igersheim. Dort angekommen, stellte der Mann einen Schaden an seinem Pkw fest. Am Radlauf hinten links sowie an der Türe hinten links waren weiße Wischspuren zu erkennen.