Ziel für Familien am heutigen Samstag

Anzeige

Im Nu sind jedes Mal die 200 Verkäufernummern vergeben, denn alle wissen, die größte Börse der Region bietet für Käufer und Verkäufer einfach beste Einkaufs- und Verkaufschancen. Die Erfahrung zeigt, dass vor allem die Volumenbegrenzung die Verkäufer zwingt, nur das Beste und Schönste anzubieten. Eine umfassende Qualitätskontrolle sichert ebenfalls die hohe Qualität der Igersheimer Börse. Davon profitieren letztlich Kunden wie Verkäufer.

Die Auswahl ist bis zum Börsenende um 12 Uhr sehr gut. Es lohnt sich also auch noch am späteren Vormittag, in der Erlenbachhalle auf Schnäppchenjagd zu gehen.

Wie immer wird an der Igersheimer Kinderkleiderbörse Kinderbetreuung angeboten und die Offene Jugendarbeit sorgt für ein Café. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.03.2018