Zuhause bieten, wo man verstanden wird

Nach langer Planungszeit ist jetzt der Startschuss für den Neubau des Hauses am Sonnenberg gefallen. Gäste und zahlreiche Bewohner haben gemeinsam den ersten Spatenstich gefeiert.

Igersheim. Von der ehemaligen Jugendherberge ist nichts mehr zu sehen, vom Neubau selbst – noch – nichts. Doch nun geht es voran. Beim Spatenstich herrschte jedenfalls große Freude darüber, dass das 12-Millionen-Großprojekt gestartet ist.

Für die „Haus am Sonnenberg-GmbH“ empfing Daniela Uhl die Bewohner, Mitarbeiter und Gäste. Vor dem Griff zum Spaten standen Reden auf dem Programm.

Roswitha Hofstetter, Gründerin der GmbH, erinnerte an die Anfänge: 2001 habe sie den Kontakt mit der Gemeinde Igersheim aufgenommen und ihr Vorhaben, eine Heimstätte für chronisch seelisch Erkrankte im ehemaligen Müttergenesungswerk zu erreichten, erläutert. „Ich habe damals viel Unterstützung erfahren. Es war und ist beeindruckend, wie offen und unvoreingenommen der damalige Bürgermeister Manfred Schaffert und der gesamte Gemeinderat mit diesem Projekt umgegangen sind.“

Die Namen vieler Räte und des Bürgermeisters hätten sich zwischenzeitlich geändert, die Einstellung zur Sache nicht, betonte Hofstetter. „Das ist nicht selbstverständlich“. Spezialisierte Einrichtungen wie das Haus am Sonnenberg würden immer wichtiger. Menschen mit chronischen seelischen Erkrankungen bräuchten solche Einrichtungen, weil das Leben im gewohnten Umfeld oftmals nicht mehr möglich sei. Die Erkrankungen seien immer noch stigmatisiert, obwohl es jeden treffen könne. In Deutschland leide beinahe jeder dritte Erwachsene innerhalb eines Jahres unter einer psychischen Erkrankung – wenn man einfache depressive Episoden einschließe, bezog sich Hofstetter auf das Ärzte-Blatt. Ausgrenzung sei nicht selten, „als Nachbarn will man seelisch Kranke nicht haben, wie auch wir feststellen mussten“.

Integration, Inklusion und Toleranz seien oft nur plakative Lippenbekenntnisse. Die GmbH sehe ihre Aufgabe deshalb vor allem auch in der Integration im Ort. Der Neubau biete die Chance, „uns zu öffnen, Raum zu schaffen für Begegnung“, denn Krankheitsprozesse würden durch Förderung und Anerkennung nachweislich positiv beeinflusst. Hofstetter dankte der Gemeinde Igersheim sowie den Fachbereichen im Landratsamt für die konstruktive Zusammenarbeit. Sie endete mit einem Zitat von Christian Morgenstern: „Nicht da ist man daheim, wo man seinen Wohnsitz hat, sondern da, wo man verstanden wird.“ Das sei im Haus am Sonnenberg immer gelungen.

Bürgermeister Frank Menikheim nahm das Zitat auf: „Sie haben den Anspruch, den Bewohnern nicht nur ein Dach über dem Kopf zu bieten, sondern eine Heimat.“ Das passe zu Igersheim, denn „wir wollen eine Heimat für alle sein“. Minderheiten, Schwache und Kranke dürften nicht an den Rand gedrängt werden, „sie sollten mitten unter uns leben“, forderte Menikheim. Auch deshalb habe man die GmbH gerne unterstützt bei der Suche nach einem neuen Standort. Menikheim gratulierte Hofstetter zu ihrem unternehmerischen und menschlichen Mut.

Die Kreis-Sozialdezernentin Elisabeth Krug überbrachte die Glückwünsche des Landrats und Kreistags und hob hervor, dass im Haus am Sonnenberg seit nun 18 Jahren „eine hervorragende Arbeit geleistet wird“. Das Motto „integrativ, kreativ, verbunden“ sei 2001 noch ein ganz besonderes gewesen, „heute ist es aktueller denn je“. Inklusion und gleichwertige Teilhabe, verbunden mit hochwertiger Pflege, „ist ihre Spezialität und ein Alleinstellungsmerkmal“, betonte Krug. Das Vorhaben sei zukunftsgerichtet, denn das „Haus am Sonnenberg“ erfinde sich neu: Eine Entscheidung für die weitere Qualitätsentwicklung bei Pflege und Teilhabe. Dabei seien „gute“ eigene Konzepte entwickelt worden. Beschützte und teiloffene Wohnbereiche in Kombination mit einer eingliederungsfinanzierten Arbeitstherapie hätten „individuell passende und schützende Rahmenbedingungen geschaffen“, sagte Krug. Damit gelinge die notwendige persönliche Stabilisierung der Bewohner.

Der Neubau werde den sechs Wohngruppen wesentlich mehr Lebens- und Wohnqualität bieten und den Mitarbeitern eine „wertige und wertschätzende Arbeitsumgebung“.

Krug verwies schließlich noch auf die stets offene, konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit. „Sie wollen etwas Neues bauen, Sie haben neue Ziele und Visionen“, sagte der evangelische Pfarrer Uwe Krauß. Dennoch blieben „altehrwürdige Werte wie Menschlichkeit und Vertrauen, aber auch, für den anderen da zu sein“, weiterhin tragende Pfeiler. Das Morgenstern-Zitat werde „von Ihnen und Ihren Mitarbeitern im Sinne der Erkrankten Tag für Tag konkret umgesetzt“, sagte Krauß. In Igersheim gebe es keine Unterscheidung nach Konfessionen, hier zähle alleine der Mensch, und das werde auch im „Haus am Sonnenberg so gelebt, hoben Krauß und der katholische Pfarrer Hinz hervor. Das kam dann auch im Gebet zur Geltung, das dem Segen vorausging, den die beiden Geistlichen den Menschen widmeten, die heute oder eines Tages „hier ein- und ausgehen, ebenso wie allen, die am Neubau Hand anlegen“.

