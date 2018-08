Zuschüsse über 43 000 Euro geleistet

Anzeige

Igersheim.Die Bürgerstiftung Igersheim feiert in diesem Jahr ihren zehnten Geburtstag. Der Vorsitzende der Bürgerstiftung, Manfred Schaffert, gab aus diesem Anlass in der gemeinsamen Sitzung von Vorstand und Stiftungsrat bekannt, dass in diesem Zeitraum für Projekte in den Bereichen Bildung, Jugend, Sport, Feuerwehr, Heimatpflege, Kultur, Familien in Not, Kindergärten und Ehrenamt Zuschüsse in Höhe von insgesamt 43 400 Euro geleistet worden sei.

Der Stiftungsrat genehmigte anschließend einstimmig die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2017.

Den Stiftungsleistungen 2017 von 2797 Euro stehen Spenden und Zinseinnahmen von 3779 Euro gegenüber. Der Ergebnisrücklage, die der Substanzerhaltung des Kapitalstocks von 147 500 Euro dient, wurden 1006 Euro zugeführt. Sie beträgt nunmehr 12 262 Euro.