Zwei Vorfälle in Igersheim

Igersheim.Zur Klärung eines Überholmanövers in Igersheim sucht die Polizei derzeit nach mehreren Verkehrsteilnehmenden als Zeugen. Die 25-Jährige am Steuer eines schwarzen Porsche Cayenne war am Sonntagabend von Igersheim kommend über Markelsheim in Richtung Apfelbach unterwegs. In Igersheim überholte die Frau gegen 18.20 Uhr insgesamt drei hintereinander fahrende Fahrzeuge. Offenbar musste die Person am Steuer des vordersten Fahrzeugs aufgrund des Überholmanövers abbremsen, um eine Kollision mit dem Gegenverkehr zu vermeiden. Das Polizeirevier Bad Mergentheim sucht nach Zeugen. Außerdem sucht sie solche zu einem Vorfall am Donnerstagabend. Während einer Veranstaltung bei einer Firma in Igersheim-Harthausen hat eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug einen Peugeot beschädigt. Die Besitzerin des Wagens hat diese im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 20 Uhr auf dem öffentlichen Firmenparkplatz im Holderweg geparkt. Rechts neben ihrem Fahrzeug parkte anfangs ein VW Polo mit einer auffälligen grün-orangen Lackierung. Dieser war gegen 20 Uhr nicht mehr vor Ort. An dem Peugeot fand die Frau einen Kratzer an der vorderen rechten Fahrzeugseite vor. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 700 Euro. Zeugen, die Beobachtungen zu den Vorfällen gemacht haben, können sich unter der Telefonnummer 07931 / 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim melden. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.04.2019