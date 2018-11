Zweimal auf neuen Wegen

Igersheim.„Auf neuen Wegen“ unterwegs sind Christian Herz, Frank Moll, Florian Walter, Stefanie Proksch, Jörg Urbanik und Leo Guggenmos. Seit Jahren gastieren sie als Kirchenband „Unterwegs“ in den Herbst- und Wintermonaten in unterschiedlichen Gemeinden, um ihren Mix aus neuen geistlichen Liedern und aktuellen Pop-Songs zum Besten zu geben.

Bei der aktuellen Tour mit dem Titel „Auf neuen Wegen“ sind die sechs Musiker noch zweimal zu hören: Am Wochenende, Sonntag, 25. November, in der Kirche St. Michael in Igersheim und am Sonntag, 6. Januar in der Heilig-Kreuz-Kirche Gerlachsheim. Beginn ist immer um 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Informationen unter www.unterwegs-band.de.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.11.2018