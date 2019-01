Zwerg „Karl“ wirbt für Buga

Igesheim.„Karl“ heißt jener Geselle, der seit wenigen Tagen den Kreisverkehr am Kaufland in Igersheim verschönert. Der rosarote Zwerg wirbt für die Bundesgartenschau, die im April in der Käthchenstadt Heilbronn beginnt. Zahlreiche Kommunen in der Region haben solch eine Figur an Ortseingängen, für viele sichtbar, positioniert. Der Igersheimer Bauhof um Hermann Michel hat „Karl“ mit einem Betonsockel versehen und am Montag an dieser Stelle installiert. ktm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.01.2019