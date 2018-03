Alles mit nur einem Knopfdruck

Anzeige

Bestellungen rund um die Uhr

Der Preisvergleich verschiedener Produkte geht beim Online-Shopping zudem viel schneller. Mit wenigen Klicks lässt sich herausfinden, welcher Anbieter das beste Preisleistungsverhältnis besitzt. Es ist dem Kunden damit rund um die Uhr möglich, sein gesuchtes Produkt aufzurufen und zu kaufen. Muss der Artikel dringend geliefert werden, bieten Großhändler wie Amazon ihren Kunden an, den gewünschten Artikel innerhalb der nächsten 24 Stunden zu liefern. Hierfür fallen jedoch zusätzliche Kosten an.

Doch auch das Online-Shopping hat seine Schattenseiten. Neben dem realen Einzelhandel, der dadurch Verluste erzielt, kann der Kunde die Artikel im Netz nicht wie in einem richtigen Laden anfassen und beurteilen. Auf Websites wird der Artikel in diesem Fall nur mit Bildern und Beschreibungen dargestellt, die für den ersten Eindruck reichen müssen. Dabei sind die Beschreibungen so angepasst, dass sie regelrecht zum Kauf locken. Die anfallenden Versandkosten sind ein weiterer Faktor. Sie fallen für den Kunden nur beim Online-Shopping an. Dabei können sich die Lieferzeiten auch unerwartet in die Länge strecken.

Händler analysieren Verhalten

Das Online-Shopping hat also seine Vor- und Nachteile. Und ein Ende der Entwicklung ist noch nicht absehbar. Zukunftsforscher meinen, dass das Kundenverhalten auch durch die Digitalisierung für Händler immer vorhersehbarer sein wird. Und daraus entwickeln die Anbieter neue Strategien.

Amazon will beispielsweise einen sogenannten „Dash-Button“ einführen: Damit kann der Kunde alle benötigten Haushaltsprodukte mit nur einem Knopfdruck bestellen. Ob Amazon in Zukunft die Pakete per Drohne liefern wird, ist noch offen. Immerhin wird darüber diskutiert, ob sich die Drohne durch Selbstzerstörung für den Kunden unbrauchbar machen soll.

Samstag, 24.02.2018