Alternativen zu Hund und Katze

Anzeige

Neben den klassischen Haustieren gibt es eine Vielzahl an Tieren, die nicht jeder zuhause hat: Amphibien wie der Axolotl, Frösche, Kröten, Molche und Salamander. Man kann sie im Gartenteich oder im Terrarium unterbringen. Ebenfalls in Terrarien werden Reptilien wie Geckos, grüne Leguane, Chamäleons, Schildkröten und Schlangen gehalten. Auch Insekten wie Riesenkäfer, Vogelspinnen und Wandelnde Blätter sind nicht für jeden geeignet.

All diese Tiere sind faszinierend anzusehen, denn wenn sie überhaupt in freier Wildbahn in Deutschland leben, dann bekommt man sie nur selten zu Gesicht. Da diese Tiere auch keine lauten Geräusche von sich geben, sind sie sehr gut für lärmempfindliche Leute geeignet. Wenn man in einer kleineren Wohnung in einer Stadt wohnt, stellt dies auch kein Problem dar, da die Tiere nicht viel Platz beanspruchen und man mit ihnen auch nicht Gassi zu gehen braucht.

Oft sieht man auf den ersten Blick, wer einen tierischen Mitbewohner in seinem Haushalt hat, denn viele Tiere hinterlassen ihre Spuren. Die exotischen Haustiere dagegen beschädigen keine Möbel. Sie brauchen, anders als Hunde und Katzen, wenig Aufmerksamkeit. Da Insekten, Amphibien und Reptilien kein Fell haben, sind sie auch sehr gut für Allergiker geeignet.