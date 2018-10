Auch Bäume müssen mal

Es ist mal wieder an der Zeit, im Garten alles winterfest zu machen und sich auf den kommenden Winter vorzubereiten. Winterreifen montieren, Holz zum Schüren reinholen, das viele Laub zusammen rechnen und vielleicht schon mal ein bisschen Vogelfutter und Korn für die kleinen Besucher in der Natur verteilen. Aber apropos Natur, wie stellen sich eigentlich Pflanzen, vor allem Bäume, auf die kalte Jahreszeit ein?

Wenn diese anbricht, fällt nicht nur so manch kleiner Nager in tiefen Schlaf, auch die Bäume tun es. Das klingt für den ersten Moment etwas skurril, aber Bäume sind uns ähnlicher, als wir denken. Bevor wir uns ins Bett begeben und in den Schlaf fallen, ist manchmal noch ein kurzer Gang aufs stille Örtchen notwendig. Und so ist das ungefähr auch bei den Bäumen. Bevor sie in ihren Winterschlaf gleiten, ist es für sie äußerst wichtig, unnötigen Ballast loszuwerden.

Chlorophyl wird entzogen

Und genau das passiert im Herbst, wenn der Wald sich in den unterschiedlichsten Farben präsentiert. Dabei packen die Bäume alle überflüssigen Stoffe in ihre Blätter, entziehen ihnen das Chlorophyll, das für das schöne Grün der Blätter verantwortlich ist, und entwickeln dann, sobald alle Reservestoffe in Stamm und Wurzeln zurückgeflossen sind, eine Trennschicht zwischen Blatt und Zweig. Es reicht schon ein sanftes Wackeln am Ast und die Blätter fallen zu Boden. Erst wenn diese Prozedur ganz und gar vollbracht ist, kann ein Baum wirklich entspannen.

Wenn die älteren Herrschaften unter den Bäumen schon schlafen, ist die Jugend – wie bei uns Menschen – meist noch wach. Solange es noch keinen Frost gibt und die Temperatur nicht unter minus fünf Grad landet, nutzen die sonst im Schatten stehenden kleinen Bäumchen das auf sie einfallende Sonnenlicht, um noch einmal mit ihren zarten, kleinen Blättern Photosynthese zu betreiben und Energie zu tanken. Das machen sie übrigens auch, wenn sie aus dem Schlaf wieder erwachen und die großen Riesen um sie herum noch etwas länger brauchen, ihr Blätterdach auszutreiben. Die „Jugendlichen“ profitieren wegen ihrer Größe von der wärmenden „Heizung“, die das herabgefallene Laub bietet, viel stärker. Das ist jedoch noch mal ein anderes Thema. Es ist also klar, dass Bäume im Winter auch schlafen, aber wie sieht es dabei in ihrem Inneren aus? Wie bereits erwähnt, ist bei minus fünf Grad für die Bäume Schluss mit dem Wachbleiben.

Zucker als Frostschutzmittel

Der eingelagerte Zucker dient nicht nur als Vorrat für die kalten Zeiten, sondern auch als Frostschutzmittel. In Verbindung mit Eiweißstoffen sinkt dabei ihr Gefrierpunkt. Die Bäume bewahren in dieser Zeit kaum Wasser in sich. Je dünner und jünger Bäume sind, desto gefährlicher ist der Frost für sie. Durch die unterschiedlichen Schichten, durch die ein Baum aufgebaut ist, ist das Kambium und das Leitgewebe hauptsächlich mit Wasser und Pflanzensaft gefüllt. Kambium? Damit ist die hohlzylinderförmige Wachstumsschicht gemeint, welche sich zwischen der Splintholzzone und der Rinde befindet.

Durch Zellen im Kambium produziert der Baum nach innen Holz und nach außen Bast, der sich mit der Zeit zur Borke entwickelt. Diese stellt eine Art Mantel gegen die Kälte dar. Die Borke ist aufgrund ihres hohen Luftgehalts wie eine Wärmedämmung, die den Baum vor der Kälte schützt. Dennoch treten an so manch klirrend kalten Tagen und Nächten immer wieder einzelne Frostschäden auf, beispielsweise bei Bäumen, die noch keinen großen Umfang aufweisen, da sie noch keinen dicken „Mantel“ besitzen und so der Saft im Kambium und im Leitgewebe auffriert. Von kleinen Gewebeschäden kann es bis zu lebensbedrohlichen Verletzungen für den betroffenen Baum kommen.

Laubbäume verlieren also ihre Blätter, um sich vor der Kälte, den schweren Schneemassen und starken Stürmen zu schützen. Aber wie gehen dabei die Nadelbäume vor? Immerhin heißt es in dem bekannten Weihnachtslied „Oh Tannenbaum“ nicht umsonst: Du grünst nicht nur zur Sommerszeit, nein auch im Winter, wenn es schneit. Nadelbäume besitzen ihr eigenes „Frostschutzmittel“. In ihren Nadeln verdunstet lange nicht so viel Wasser wie in Laubblättern. Zudem sind ihre Nadeln mit einer gewissen Wachsschicht überzogen, die sie vor der Kälte schützt. Jedoch ist es auch ein Mythos, dass Nadelbäume ihre Nadeln für immer behalten. Immerhin müssen Nadelbäume auch mal aufs stille Örtchen, wobei sie sich von ihren ältesten Nadeln und damit von überflüssigen Stoffen verabschieden.

Während so manche Tiere und Pflanzen schlafen, sind die anderen entweder auf Reisen in den warmen Süden oder hüpfen durch die karge Landschaft, um nach Nahrung zu suchen. Wo sich Bäume wie auch kleine Nager für den Winter Vorrat angesammelt haben, gibt es jedoch auch viele andere Nachbarn, die auf unsere Unterstützung angewiesen sind. Da diese Zeit ein wahrer Überlebenskampf für viele Tiere darstellt, sind Nüsse, Bucheckern, Körner oder Meisenknödel bei Vögeln wie Eichhörnchen und anderen Tieren gerngesehen. Ihnen hilft diese zusätzliche Nahrung, durch die harten Monate zu kommen.

