Besser leben ohne Müll

Im Oktober des vergangenen Jahres stimmte das EU-Parlament für ein Verbot von Einmal-Plastik. Seitdem hat sich vieles verändert. Die Gesellschaft ist für das Thema Umweltschutz und Plastikverzicht sensibilisiert worden. Kaffee im eigenen Becher, Glasstrohhalme und Gemüsenetze haben sich etabliert. Sogar in kleineren Städten wie Bad Mergentheim fangen Geschäfte an, umzudenken. So gab etwa die Eisdiele Venezia bekannt, auf nachhaltigere To-go-Produkte umzustellen.

Seit Jahren wächst auch die „Zero Waste“-Bewegung, mit dem Ziel, keinen Müll mehr zu produzieren. Laut einer Statistik der Ellen MacArthur-Stiftung aus dem Jahr 2016 produziert jeder Deutsche 611 Kilogramm Müll pro Jahr; 37 Kilogramm davon Verpackungsmüll. Darunter fällt beispielsweise die Plastikfolie der eingeschweißten Gurke oder das Kleingebinde der Spaghetti-Packung. Unverpackte Gurken kann man in Biomärkten oder auf dem Wochenmarkt einkaufen, aber unverpackte Spaghetti? Wie soll das gehen? Die Antwort ist recht einfach: im Unverpackt-Laden.

Unverpackt in der Region

Die ersten Unverpackt-Läden gab es bereits 2016, doch noch immer ist die Idee des unverpackten Einkaufens nicht überall angekommen. Aus diesem Grund hat die Jugendredaktion die Inhaberin des Unverpackt-Ladens Würzburg, Susanne Waldmann, interviewt.

Susanne Waldmann, kannst du erklären, was ein Unverpackt-Laden ist?

Susanne Waldmann: Ein Unverpackt-Laden ist ein Laden, in dem du verpackungsfrei einkaufen kannst. Dort bekommst du alles, was du zum täglichen Leben brauchst. Wir führen sämtliche Trockenlebensmittel, wie beispielsweise Mehl, Nudeln oder Linsen, wir verkaufen Gewürze, Essig und Öl, Süßigkeiten und an der frischen Theke auch Tempeh, Tofu sowie Kuhmilchbutter und -käse. Des Weiteren noch Joghurt und Milch im Pfandglas. Bei uns bekommst du aber auch Kosmetika wie festes Shampoo, Duschbutter, Zahnputztabletten, Bambuszahnbürsten sowie verschiedenste Reinigungsmittel zum Putzen.

Und das alles unverpackt? Da bleiben keine Wünsche offen! Dennoch, die Sachen kommen nicht unverpackt zum Laden. Wie müllfrei ist dein Geschäft?

Susanne: Müllfreier als jeder Discounter, aber ohne Müll geht es auch bei uns nicht. Unsere kleinen Lieferanten denken schon immer mehr um und liefern beispielsweise im Pfandeimer. Die großen Firmen liefern es verpackt, meist in 25 Kilogramm Papiersäcken. Lebensmittel wie Tee oder Gewürze kommen allerdings in Plastik, um Aroma und Qualität zu behalten. Wer hier einkauft, ist jedoch verpackungsbefreit, wir sparen also viele Kleingebinde.

Von wo und wem bezieht ihr eure Waren?

Susanne: Ich versuche immer zuerst vor Ort jemanden zu finden, der mich beliefern kann. Unser Schoko-Crunchy-Müsli kommt beispielsweise von Bananeira aus Erlangen. Zuvor mussten wir es aus unserem Programm nehmen, da es Palmöl enthielt. Regionalität und Bioqualität wird bei mir großgeschrieben. Wir haben einen Gemüsehändler aus Mammendorf nahe München, der uns mit dem beliefert, was ich eben nicht aus unserer Region bekomme.

Gibt es etwas, das man unverpackt nur schwer bekommen kann?

Susanne: Milchersatz, beziehungsweise Pflanzenmilch. Ich hab immer wieder Kunden, die danach fragen, und leider war es uns bisher nicht möglich, ein Produkt herzustellen, das dem Produkt aus dem Supermarkt nahe kommt. Da wir Lebensmittel mit hoher Qualität anbieten wollen, muss ich da leider passen.

Gibt es einen Vorteil, den nur Unverpackt-Läden haben?

Susanne: Oh ja! Du musst bei mir nur so viel kaufen, wie du benötigst. Im Supermarkt kaufst du immer mehr ein, als du brauchst, da es eine vorgeschriebene Verkaufsmenge gibt. Und wenn es irgendwas ist, das du vielleicht nur für ein Rezept gebraucht hast, dann steht es ewig im Regal. Wir kämpfen also auch gegen Lebensmittelverschwendung und für einen bewussten Konsum.

Kannst du erklären, was dich antreibt, diesen Laden zu führen? Steckt da eine bestimmte Philosophie oder Motivation dahinter?

Susanne: Auf jeden Fall. Meine Motivation ist Nachhaltigkeit. Die Frage, die ich mir stelle, ist: Wie können wir wieder etwas zurückgeben und unsere Fehler ausbügeln? Wir sind verpflichtet, diese Welt für unsere Kinder zu erhalten und da ist Verpackungsfreiheit eben ein Punkt, an dem ich ansetze. Natürlich in Verbindung mit regionalem und biologischen Anbau der Produkte.

Wenn ich mich jetzt so im Laden umschaue, fallen natürlich die Preise auf. Wie kommen eure Preise denn zustande?

Susanne: Da ich dem Bauern beziehungsweise dem Erzeuger das zahle, was seine Ware wert ist, und er regional und in Bioqualität produziert, sind die Produkte teurer, als im Discounter. Zudem habe ich einen hohen Arbeitsaufwand. Im Hintergrund arbeiten viele Mitarbeiter, die den Laden ordentlich halten und die Schütten nachfüllen sowie reinigen.

Qualität hat also ihren Preis. Aber auf eurer Webseite kann man lesen, dass ihr an einer Lösung arbeitet, eure Produkte für jeden zugänglich zu machen. Was hat es damit auf sich?

Susanne: Richtig! Ich habe immer mit dem Gedanken gespielt, dass ich, wenn der Laden gut läuft und ich den Umsatz mache, den ich machen muss, eine solidarische Kasse einrichte. Die Kunden haben das mitbekommen und meinten, dass sie mehr geben würden, wenn dadurch anderen Menschen geholfen wird. Auch unsere Mitarbeiter haben sich dem angeschlossen, und so fließen jetzt Trinkgeld und Spenden in die Soli-Kasse. Dadurch ermöglicht man, dass Kunden bis zu 50 Prozent ihres Einkaufs damit bezahlen können. Ich kann nicht beurteilen, wer Unterstützung braucht. Mit der Soli-Kasse kann jeder hier einkaufen, ob jung oder alt, Studierender oder Rentner. Niemand wird ausgeschlossen oder bloßgestellt.

Ambitioniertes Ziel

Hochwertige Lebensmittel für jeden zugänglich zu machen, ist ein ambitioniertes Ziel, doch es scheint möglich zu sein. Um einen weiteren Blickwinkel zu beleuchten, haben wir auch eine Mitarbeiterin, Hannah, interviewt.

Du arbeitest nun seit drei Monaten im Unverpackt-Laden. Was ist deine Motivation, gerade hier zu arbeiten?

Hannah: Ich liebe es, mit Kunden zu arbeiten und ihnen zu erklären, wie man bei uns einkauft. Mir ist der Umweltschutz sehr wichtig und ich freue mich, wenn ich über Verpackungsfreiheit und den Laden aufklären kann.

Kannst du beschreiben, wer hier einkauft?

Hannah: Das ist wirklich sehr unterschiedlich! Eigentlich kauft hier jeder ein; vom Studierenden über Mütter und Väter bis zu Rentnern. Und wer vielleicht nicht so viel Geld für den Wocheneinkauf hat, kann die Soli-Kasse nutzen. Einmal habe ich eine Kundin bedient, die meinte „Dann kann ich mir ja noch einen Joghurt mitnehmen“, als ich ihr von der Soli-Kasse erzählt habe. Das ist der Mehrwert vom Unverpackt-Laden: Mensch und Umwelt werden respektiert.

Andere Möglichkeiten

Für wen der regelmäßige Weg nach Würzburg zum Einkaufen zu weit ist, der hat trotzdem Möglichkeiten, sich für weniger Müll einzusetzen. Sechs Milliarden Plastiktüten werden jedes Jahr in Deutschland verbraucht. Deren Gebrauchsdauer liegt bei nur 25 Minuten.

Daran kann jeder etwas ändern, wenn er alte Plastiktüten, Baumwolltaschen und Netze mit zum Einkaufen nimmt.

Um mit den Worten von Anne-Marie Bonneau abzuschließen: „Wir brauchen nicht ein paar Menschen, die ’Zero Waste’ perfekt umsetzen. Wir brauchen Millionen, die sich bemühen, es umzusetzen.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.03.2019