Das „erste Mal“

Ein Kurzurlaub zwischen Mainstage und Dixiklo. Wenig Ruhe, dafür umso mehr Action. Man lebt ein Wochenende lang in einer Parallelwelt, in der alles egal ist. Was du anziehst? Egal! Was du isst oder trinkst? Egal! Das ist das typische „Festivalklischee“. Doch gerade als Neuling ist die Gefahr groß, wichtige Dinge zu vergessen. Um das zu vermeiden, gibt es ein paar Dinge zu beachten.

Eine frühe Anreise lohnt sich auf jeden Fall. Zwar gibt es mittlerweile bei vielen Festivals die Möglichkeit, in Herbergen unterzukommen, doch für das ultimative Festival-Feeling sollte es auf jeden Fall das altbekannte Zelt sein. Besonders praktisch: Pop-up-Zelte. Diese bauen sich wie von Zauberhand von selbst auf. Außerdem ist es ratsam, lieber ein paar extra Heringe einzupacken, denn diese werden beim Festival gerne geklaut. Fast noch wichtiger: ein wasserdichtes Zelt. In einem durchnässten Schlafsack einzuschlafen ist nicht wirklich angenehm.

Um während eines Festival-Wochenendes das lange Suchen nach dem eigenen Zelt oder Lager zu vermeiden, empfiehlt es sich, eine Fahne oder andere Markierungen mitzunehmen. Und nein, eine weiß-blaue Fahne reicht nicht aus. Je ausgefallener, umso besser, lautet hier die Devise (siehe Text oben).