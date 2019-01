Das neue Jahr ist angebrochen, die Tage werden wieder länger, doch der Winter, mit Minusgraden und Schnee, ist noch in vollem Gange. Bei all der Dunkelheit und dem ständigen Grau, fällt es vielen schwer, motiviert zu bleiben. Dieser Winterblues kann aber auch in eine Winterdepression oder Seasonal Affective Disorder (SAD) ausarten.

Symptome können anhaltend schlechte Laune, Verlust von Vergnügen, kein Interesse an normalen Alltagsaktivitäten, höhere Reizbarkeit sowie Gefühle der Verzweiflung, Schuld und Wertlosigkeit sein. Aber auch, wer lethargisch und dauerhaft müde ist, wesentlich länger schläft als normal oder es nicht schafft, morgens aus dem Bett zu kommen, könnte laut des National Health Service (NHS) darunter leiden. Die Gründe für saisonale Depressionen sind

noch nicht genau erforscht, aber es wird vermutet, dass sie mit dem Mangel an Vitamin D, das der Körper mithilfe von Sonneneinstrahlung bildet, zusammenhängt.

Hilfe für Betroffene

Doch was können Betroffene tun? Sich vermehrt natürlichem Sonnenlicht aussetzten, regelmäßiges Sporttraining und Stressbewältigung in einer positiven Form gehören zu den Maßnahmen. Wenn das nicht zu einer merklichen Verbesserung führt, wird auf Lichttherapie gesetzt, bei der eine spezielle Lampe (Light Box) Sonneneinstrahlung simulieren soll. Weitere Schritte schließen Gesprächstherapie und Antidepressiva mit ein. In Würzburg bietet das Studentenwerk psychotherapeutische Beratung an. Dass eine Anlaufstelle wie diese wichtig ist, bestätigt Ivonne Kohler, die früher unter der Jugendhilfe Creglingen für die Schulsozialarbeit an den Bad Mergentheimer Schulen zuständig war. Sie habe jedoch nicht bemerkt, dass Kinder sie im Winter häufiger aufsuchten, was eine positive Bilanz sei. Kohler rät, aktiv zu werden, wenn Menschen in der Familie oder im Freundeskreis die beschriebenen Symptome zeigen.

„Das Wichtigste ist, zuzuhören! Zu zeigen, dass man da ist und sich für den Anderen interessiert“, meint Ivonne Kohler. „Ich merke immer wieder, dass es manchmal schon reicht, dem Betroffenen die Möglichkeit zu geben, sich mitzuteilen. Viele verspüren den Drang, sofort nach Lösungen zu suchen. Aber es scheint ausreichend zu sein, wenn man sich Gedanken von der Seele reden kann. Ich rate dazu, Empfindungen ernst zunehmen, und gerade Kinder und Jugendliche nicht mit einem ,Das wird schon wieder’ oder ,Stell dich nicht so an’ abzuspeisen. Wenn man versucht, dem anderen so zu begegnen, wie man sich es selbst wünschen würde, ist das ein guter Anhaltspunkt, damit es konstruktiv und respektvoll zugeht.“

Und wenn diese Empfindungen nicht weggehen, auch wenn sich der Winter lichtet? Der erste Ansprechpartner ist der Hausarzt, der über verschiedene Optionen informiert.

Wer akut Hilfe braucht, kann jederzeit bei der Telefonseelsorge (0800/1110111 oder 0800/1110222 oder 116123) oder bei der Nummer gegen Kummer(116111 für Kinder und Jugendliche oder 0800/1110550 für Eltern) anrufen.

Allerdings ist es ein wichtiger Schritt, sich der Familie oder einem Freund anzuvertrauen wie Frau Kohler sagt. Bild: dpa

