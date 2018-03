Dem Zufall wird nichts überlassen

Anzeige

Online-Händler versuchen mit vielen kreativen Tricks, den Kunden zum Kaufen zu bewegen. Oft sind die Mittel und Wege, mit denen das Kaufverhalten beeinflusst werden soll, auf den ersten Blick gar nicht erkennbar. Preise, die stetig fallen und dann wieder steigen, sind auf vielen Websites keine Zufälle, wie eine Recherche im Internet ergeben hat. Oft werden Artikel in kürzester Zeit zu verschiedenen Preisen angeboten – vor allem in der Weihnachtszeit. Während der Adventszeit, wo jeder auf der Suche nach Geschenken ist, sinken die Preise, und kurz vor Heiligabend steigen sie wieder an.

Diese Marketingstrategie wird als „Dynamic Pricing“ bezeichnet. Bekannt ist dieses Vorgehen auch bei Tankstellen und bei Flugtickets. Der Preis variiert je nach Auslastung, Saison und Uhrzeit. Die Website berechnet die Preise so, dass Kunden angelockt werden und es sich wirtschaftlich trotzdem rentiert.

Dabei beziehen sich die Online-Händler auf Statistiken zum Konsumverhalten der möglichen Kunden. Ist beispielsweise ein bestimmter Fernseher beliebt, bietet der Händler ihn im Internet günstiger als im Fachhandel an – empfiehlt dem Kunden aber ein Zubehör, das im Handel günstiger gewesen wäre. Der Einkaufszeitpunkt spielt auch eine große Rolle, da die Internetseite genau weiß, wann viele Leute Zeit für Online-Shopping haben: abends nach der Arbeit oder an Sonn- und Feiertagen.