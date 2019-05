„Der Zusammenhalt war einmalig!“

„Tue Gutes und berichte darüber“: Mit diesen Worten begrüßte Boxbergs Bürgermeister Christian Kremer am 23. Mai die Teilnehmer der 72-Stunden-Aktion in Angeltürn und tauschten sich mit den Anwesenden über das bevorstehende Projekt aus. Für ihn ist es die erste Aktion als Schirmherr. Er unterstütz mit Freuden das Engagement der Jugendlichen, wie er betonte. „Es wird ja immer wieder beklagt, dass die Jugend zu wenig ehrenamtliches Engagement zeigt. Mit dieser Aktion zeigt sie, dass sie bereit ist, ehrenamtlich zu arbeiten und für die Allgemeinheit etwas Gutes zu tun.“

Um Punk 17.07 Uhr übergab er das Wort an die Jugendreferentin Maxi Scheuermann, welche die Aktion einleitete. Bereits im Alter von zehn Jahren unterstützte sie solche Projekte: „Ich war Ministrantin, habe viel Jugendarbeit gemacht und dachte: Okay, das will ich zu meinem Beruf machen. Ich wollte die ganze Freude, die man bei der kirchlichen Jugendarbeit erlebt, anderen Menschen zeigen.“ Auch für sie war es die erste 72-Stunden-Aktion.

Bei der Aktion zusammenwachsen

Der Pfarrer der Seelsorgeeinheit und gleichzeitig Organisator der Aktion, Steffen Kolb, berichtete: „Das Ziel der Aktion auf sozialer Ebene ist es, dass die Jugendlichen mehr und mehr zusammenwachsen, während sie eine Freizeit und Begegnungsstätte von und für Seelsorgeeinheit und Jugend schaffen – etwa wenn hier im Sommer ein Zeltlager ist und wenn wir hier Freiluftgottesdienste haben.“ Außerdem gehe es darum, einen Raum als Zentrum für die vier Schwestern und die Jugendlichen zu schaffen, so dass die Beteiligten mehr zusammenwachsen. „Wenn man die Baumaßnahmen betrachtet, dann lautet das Ziel: Ein Zufahrtsweg für die Freizeitstätte und zur Garage der Schwestern, ein Altar, um auch auf diesem Gelände Gottesdienste mit der Jugend und mit den Erwachsenen zu feiern, und natürlich die Mariengrotte, die nicht fehlen darf an dieser Kirche, wenn man den Schwerpunkt auf Maiandachten legt. Die Menschen wachsen zusammen, bauen, initiieren ein Projekt, welches dann auch den Erbauern dient.“

Bereits nach einem Abend war der Hof gefüllt mit Kies und bereit zum Pflastern. Nach dem Frühstück am Freitagmorgen, welches von Bürgermeister Kremer gespendet wurde, gaben sich alle Helfer motiviert, das angefangene, gepflasterte Stück fortzuführen. Abends war beinahe der ganze Weg bis zur Straße fertig. Zudem wurde eine Feuerstelle mit Sitzgelegenheiten errichtet und das Fundament für den Altar und die Mariengrotte gemauert.

Samstags kamen mehr und mehr Helfer dazu, so dass an verschiedenen Stationen gleichzeitig gearbeitet wurde und das Projekt schnell fortschritt. Rund 50 Personen arbeiteten zusammen auf ein gemeinsames Ziel hin. Die Motivation der Helfer konnte fast nicht größer sein. „Ich finde das Projekt sehr cool. Ich bin beeindruckt, wie viele Menschen hier mithelfen“, sagte die 15-jährige Tina.

Nach 51 Stunden fertiggestellt

„Ich habe mich dazu entschlossen, hier mitzumachen, weil es einfach sehr schön ist, etwas als Gemeinschaft zu erreichen, das freiwillig zu tun und zu sehen, was man eigentlich in 72 Stunden schaffen kann. Es ist richtig toll, das Ergebnis zu sehen, und es macht wirklich Spaß mitzumachen“, meinte Linda, ebenfalls 15 Jahre alt.

Die 20-jährige Annika berichtet: „Vor vier bis fünf Jahren war ich im Koordinierungskreis in Tauberbischofsheim und es hat mir richtig gut gefallen, die Gruppen zu besuchen. Als es hieß, dass wir in der Seelsorgeeinheit auch ein 72-Stunden-Projekt starten wollen, war eigentlich klar, dass ich mitmachen möchte.“

Schnell wurde der Weg zu Ende gepflastert, die Mariengrotte und der Altar fertiggestellt. Aufräum- und Auffüllarbeiten zur Verschönerung des Ortes schlossen sich an. Was als 72-Stunden-Aktion angesetzt war, wurde durch motivierte und fleißige Helfer bereits nach 51 Stunden fertiggestellt. Und so entspannten sich die Helfer abends am Lagerfeuer beim Grillen. Am Sonntagmorgen wurden letzte Vorbereitungen für den bevorstehenden Freiluftgottesdienst getroffen, an dem die Begegnungsstätte und der Freiluftaltar eingeweiht wurden. Menschen aus der gesamten Seelsorgeeinheit kamen zusammen, um gemeinsam die Heilige Messe zu feiern und die Arbeit der jungen Menschen zu bestaunen. Auf dem frisch gepflasterten Hof der Schwestern gab es genügend Tische und Bänke, so dass jeder Besucher einen Platz fand. Beim Schlusswort der Messe bedankte sich der Pfarrer nochmals für die vielen, motivierten Helfer und übergab das abgeschlossene Projekt wieder an die Jugendreferentin Maxi Scheuermann, welche ebenfalls die Arbeit der Helfer lobte.

Mit dem Ergebnis zufrieden

Im Gespräch mit Pfarrer Kolb fragte sie den Geistlichen nach seiner Bilanz für die ereignisreichen Tage. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis, denn viele Leute wollten im Vorfeld eine riesige Fläche pflastern, einen Altar mauern und der Sockel für die Gottesmutter musste gebaut werden. Wir sind sehr zufrieden, auch über die Motivation der Jugendlichen und der erwachsenen Fachleute. Dieser Zusammenhalt war einmalig.“ Beim Fest ließen die Jugendlichen und alle Beteiligten mit den zahlreichen Besuchern und stolzen Eltern den Tag ausklingen.

Auch die Schwestern aus Indien, für die der Weg gepflastert wurde, waren begeistert von der Arbeit der Jugendlichen: „Die Gruppe hat sehr gut gearbeitet, es ist sehr schön geworden. Endlich können wir unsere Garage benutzen und ein Altar steht auch im Garten, wo wir die heilige Messe feiern können. Gott soll alle segnen, die hier gearbeitet haben.“

