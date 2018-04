Einmal Entgiften, bitte!

Anzeige

Der Traum von einem vollkommen gesunden Leben ist wohl unerfüllbar. Zu oft hört man von Menschen, die in anderen Ländern unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten müssen und dabei ständig Giftstoffen ausgesetzt sind. Dass Menschen auch in Deutschland alltäglich verschiedenen Stoffen für den Körper ausgesetzt sind, ist nicht mehr so oft im Bewusstsein.

Es reicht schon der Gang durch die Stadt. Man atmet Abgase von Autos ein, trägt einen Pullover, der zusätzliche Chemikalien enthält, und nebenbei konsumiert man durch die Nahrung Stoffe wie Pestizide, Fungizide oder Herbizide. Manche Menschen haben im Alltag mit Erschöpfung, Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen oder auch eine höhere Infektanfälligkeit zu kämpfen.

Dass diese Symptome von einer möglichen „Vergiftung“ stammen können, daran denkt nicht jeder sogleich. Wenn dies der Fall sein sollte, sollen Maßnahmen wie eine Entgiftungskur helfen – denkt man sich zumindest. Immer öfter ist jedenfalls zu hören, dass eine „Entgiftung“ („Detox“) heilende Wirkungen haben soll. Unter dem Begriff versteht man die Einnahme von speziellen Getränken oder Pulvern. Es gibt sogar „Entgiftungspflaster“ zum Auftragen.