Erst die Sicherheit, dann das Vergnügen

Lieber weniger mitnehmen

Wenn man nur wegen einem Konzert anreist, nimmt man lieber so wenig wie möglich mit auf das Gelände. Häufig werden auch Schließfächer angeboten, in denen Wertgegenstände aufbewahrt werden können. Wer noch nicht volljährig ist, sollte sich zudem vor dem Besuch dringend darüber informieren, ob eine Teilnahme an der Veranstaltung erlaubt oder eine Begleitperson erforderlich ist.

Außerdem: Die Tickets sind oft nur „Oneway-Tickets“, die ihre Gültigkeit beim Betreten des Geländes verlieren, um keine Sicherheitskontrollen umgehen zu können. Der Regenschirm muss in jedem Fall zu Hause bleiben, aber mittlerweile gibt es coole Regenjacken oder günstige Einmalregenponchos, die sich bestens für ein nasses Festivalabenteuer eignen.

Bei einem Konzert oder Festival, bei dem sich ein Bildmotiv nach dem anderen anbietet, zählt es bei vielen Besuchern auch, Freunde und Follower zu informieren. Wenn man dann noch den Frontsänger der bekannten Band aus nur wenigen Metern Entfernung fotografiert – umso besser! Doch sollte man auf den Selfie-Stick verzichten, denn diesen bekommt man schon am Eingang abgenommen und oft nicht wieder zurück.

Beim Cro-Konzert im Schlosshof Bad Mergentheim im Sommer 2016 mussten stapelweise Selfiesticks abgegeben werden. Im Jahr darauf, bei Philip Poisel, sind viele Besucher zurück zu den Autos, um ihre Rucksäcke im Wagen zu lassen. Der Grund: Ihnen wäre sonst der Zugang zum Konzertgelände verweigert worden. Oft sind nur Brustbeutel oder Bauchtaschen erlaubt, sogar Vorgaben für deren Maße gibt es. Kürzlich erhielten die Besucher eines Konzerts der Rockband Fall Out Boy vom Veranstalter „eventim“ eine Info per Mail, was beim Konzert alles erlaubt ist. Dabei wurde auf Bodychecks und das Verbot von Taschen, Rucksäcken, Helmen und Behältnissen aller Art verwiesen. Nur notwendige Utensilien wie Handys, Schlüsselbund und Portemonnaies sowie Medikamente, Kosmetika in Gürteltaschen oder Kosmetiktäschchen bis zu einer maximalen Größe von Din A4 waren erlaubt. Auch wenn diese strengen Regeln und die manchmal etwas längere Wartezeit aufgrund der Sicherheitsschleusen nerven können: den Spaß sollte man sich trotzdem nicht nehmen lassen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.06.2018