„Führt zu Einschränkungen“

Neben den „Fridays for Future“-Protesten sorgten in den vergangenen Wochen Demonstrationen zu einem digitalen Thema für Aufsehen. Gegen die geplante EU-Urheberrechtsreform gingen in dutzenden Ländern Tausende auf die Straßen. Im Mittelpunkt stand dabei vor allem der Artikel 17. Künftig sollen Plattformen, auf denen Nutzer Videos und Audiodateien hochladen können, stärker auf Urheberrechtsverstöße achten. Die Befürchtung der Kritiker: Mögliche Uploadfilter sorgen für eine Zensur im Internet.

Die Jugendredaktion hat sich in der Region umgehört und Jugendliche gefragt, wie sie die Reform bewerten.

„Allgemein finde ich die Idee, stärker auf das Urheberrecht zu achten, sehr gut“, findet Lisa Tripps. Dass jedoch als Resultat zum Beispiel viele YouTube-Kanäle in Gefahr seien und man allgemein in dieser Art seine Kreativität und seine „Kunst“ nicht mehr zeigen könne, sei sehr erschreckend. Die 19-Jährige meint: „Gerade für die jüngeren Generationen könnte die Urheberrechtsreform eine große Einschränkung und Zurückweisung darstellen.“

Ruben Eras hat eine klare Meinung und sagt: „Ich bin definitiv dafür, dass Urheberrechte geschützt werden.“ Die größte Herausforderung sieht er in der Umsetzung. „So wie es jetzt ausschaut, wird meiner Meinung nach die Meinungs- und Handlungsfreiheit eingeschränkt“, befürchtet der 19-Jährige.

Geteilter Meinung ist dagegen die 17-jährige Zoe Karakoc. „Die Reform ist nicht grundsätzlich falsch. Ich habe eine Dokumentation über einen Musikproduzenten gesehen, der unter den momentanen Umständen kaum Geld verdient.“ Andererseits sei das Internet heute der Arbeitsplatz vieler Künstler. Die Urheberrechtsreform sei gefährlich für deren Existenzen. „Die große Frage ist doch, wie stark sich das Internet am Ende dadurch verändern wird.“

Elsa Kerscher, 18 Jahre alt, findet: „Das Internet ist ein großer Bestandteil unseres Lebens und keiner weiß, wie es nach der Reform aussieht. Mich ärgert, dass die Politiker sagen, wir jungen Leute hätten bei der Problematik nicht das nötige Urteilsvermögen. Dabei sind es doch gerade wir, die am meisten im Internet unterwegs sind.“

Alessandra Hartke steht der Reform positiv gegenüber. „Wenn ich als Künstler etwas erschaffe, möchte ich ja etwas dafür bekommen. Von der Idee her finde ich es also gut. Ich glaube nur, dass viele Menschen Angst haben, dass sich dadurch langsam eine Zensur einschleicht.“ Bei den Upload-Filtern, von denen immer die Rede ist, könnte schon die Gefahr bestehen, dass teilweise das Falsche rausgefiltert werde. Die 19-Jährige sagt: „Ich denke aber, dass die dafür zuständigen Leute sich darüber Gedanken machen. Es betrifft mich persönlich natürlich weniger als Menschen, die auf diesen Plattformen ihr Geld verdienen. Ich weiß nicht, inwiefern es mir als Nutzer auffallen würde, dass bestimmte Inhalte nicht hochgeladen werden. Der Grundgedanke ist gut, allerdings immer unter der Prämisse, dass er nicht missbraucht wird.“

Die 16-jährige Michelle Yiangoullas bezeichnet das Thema als „kritisch“. Für die Urheber, die davon geschützt werden sollen, könne es sich positiv auswirken. „Auf der anderen Seite wäre es schlecht, wenn es so in Kraft tritt, weil es das Internet enorm einschränken und unser Nutzungsverhalten verändern würde.“ Sie denkt, dass soziale Medien dadurch noch beeinflussbarer werden, „weil viel leichter Themen einfach aussortiert werden. Das hat ja nicht mehr viel mit Meinungsfreiheit zu tun.“

Moritz Mühlbauer, 17 Jahr alt, sagt: „Klar, Urheberrecht ist schön und wichtig. Man verhindert, dass Menschen einfach die Inhalte anderer klauen. Auf das Internet bezogen hat die Reform aber eine gigantische Auswirkung und führt zu einigen Einschränkungen für unsere Generation.“ Vor allem kleinere Kanäle auf Plattformen wären davon betroffen, glaubt er.

Der 17-jährige Björn Hofmann meint: „Wenn es früher Urheberrechtsverletzungen gab, dann konnte man dagegen klagen. Jetzt klagt die EU vorsorglich für jeden. Man kann die analoge Welt nicht mit der digitalen gleichsetzen.“ Für ihn ist die Reform wie eine Zensur. Für Hofmann ist klar: „Eine bessere Variante wäre eine reine Rechtsreform, damit man besser gegen Urheberrechtsverstöße klagen kann.“

Bilder: Gabriel Schwab, Elisa Katt, Lisa Tripps

