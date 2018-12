Gutes tun für die Mitmenschen

Wer vor Weihnachten neben dem Geschenke-Shopping, dem Probekochen von Rezepten und dem festlichen Dekorieren noch einen freien Moment findet, der kann sich überlegen, ob er nicht etwas zurückgeben möchte.

Um zum Fest der Liebe anderen Menschen etwas Gutes zu tun, eignen sich Aktionen wie „Weihnachten im Schuhkarton“ oder „Brot für die Welt“.

Wer lokal bleiben möchte, kann an Tafeln oder gemeinnützige Organisationen spenden, die vor Ort etwas verändern. Wenn man sich für Online-Aktivismus interessiert, kann man auf „Change.org“ Projekte unterstützen.

„No presents – be present“

Ein wertvolles Geschenk zu Weihnachten ist es, anwesend zu sein. Dieser Gedanke kommt vom englischen „No presents – be present“, was so viel heißt wie „Das größte Geschenk ist, wirklich da zu sein“. Weder Smartphone noch Fernseher, sondern den Augenblick genießen.

Es ist außerdem sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen, was man wirklich braucht. Unter dem Motto Minimalismus kann als Familie ordentlich ausgemistet werden. Kinder und Heranwachsende haben oft Dinge, für die sie keine Verwendung mehr haben.

Im selben Augenblick können Kinder dafür sensibilisiert werden, dass nicht jeder diese Fülle an Spielzeugen hat, und als Einzelner viel Gutes bewirkt werden kann, wenn man teilt. Der Bonus für Eltern? Aufräumen geht im neuen Jahr dann schneller. Erwachsene können ihren Kleider- oder Bücherschrank ausmisten. Es gibt immer etwas was nur Staub fängt.

An andere denken

Wer an Weihnachten nicht arbeiten muss, sollte an diejenigen denken, die dieses Glück nicht haben. Ein Anfang ist es am 24. Dezember nicht um 13:45 noch den Hamsterkauf zu erledigen. Darüber hinaus kann man aber auch an die denken, die an Weihnachten Bereitschaftsdienst haben.

Ob in Krankenhäusern, Altenheimen, Polizei- oder Feuerwehrwachen: Manche Menschen kümmern sich um andere, obwohl sie am liebsten auch gerne die Zeit mit ihren Familien verbringen möchten.

Sie freuen sich, wenn ihnen als Anerkennung Plätzchen, ein Blech Kuchen oder zur Abwechslung mal einen Auflauf vorbeigebracht werden. Wer dies tun möchte, kann vorab telefonisch erfragen, was am Besten geeignet ist.

Wer keine Zeit findet, oder das Budget nicht weiter ausdehnen kann, der kann auch einen Weg gehen, der möglicherweise einen langanhaltenden Effekt hat: Miteinander reden.

Ob man nun über aktuelle örtliche Probleme diskutiert oder sich an weltpolitische Ereignisse heranwagt, miteinander zu kommunizieren und gerade Kindern das Weltgeschehen zu erklären, bringt informierte und mündige Kinder hervor, die ihren eigenen moralischen Kompass ausrichten können.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.12.2018