Kampf um die Kunden

Registrieren, das Anlegen eines Kundenkontos, eine lange Liste der allgemeinen Geschäftsbedingungen: Bis zu einer Bestellung kann es ein langer Weg sein. Unzählige Verbreitungs- und Trackingmöglichkeiten machen es möglich, individuelle Angebote zu unterbreiten, die speziell auf das Suchverhalten angepasst sind. Online-Shops sind jederzeit „erreichbar“: Es gibt kein Anstehen an der Umkleidekabine, kein nerviges Warten an der Kasse, keine überfüllten Läden oder das chaotische „Gewühle“ am Schnäppchentisch und keine Öffnungszeiten. Kann da der Einzelhandel überhaupt noch mithalten?

Es sind nur Bilder

So schön das Scrollen durch den Shop und die scheinbar unzähligen Artikel ist: Die Ware kann nur anhand der Bilder überzeugen. Oft ist die Enttäuschung groß, wenn das beim Online-Händler bestellte Paket ausgepackt wird und die Erwartungen nicht erfüllt werden. Wenn man den Pullover in den Händen hält, den Stoff fühlt und die Farbe sieht oder die Jeans doch nicht die passende Größe besitzt, entsteht schnell Frust.

Das Team eines Modeladens in Würzburg ist sich sicher, dass die Kunden vor allem die individuelle Beratung vor Ort schätzen. Jeder Kunde hat andere individuelle Bedürfnisse, Vorstellungen und Wünsche, die jeder Verkäufer berücksichtigen muss und auf die er eingehen kann. Bei einem Onlineportal hat der Kunde keinen Angestellten gegenüber, der ihn berät und bestimmte Klamotten dem Typ entsprechend empfiehlt – oder auch nicht. Das Risiko beim Online-Shopping, am Ende etwas in den Händen zu halten, dass einem weder steht noch passt, ist also höher.