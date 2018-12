Kein Müll unterm Baum

Beinahe ist es so weit: Weihnachten steht vor der Tür. Was ebenfalls vor der Haustür steht, und zwar das ganze Jahr über, sind die Mülltonnen. Auch Weihnachten, das Fest der Liebe, das von vielen sehnsüchtig erwartet wird, trägt maßgeblich zur Müllproduktion bei.

Die ersten Anzeichen der Weihnachtszeit gibt es schon Ende August – wenn Lebkuchen und Co. im Wert von knapp 250 Millionen Euro, nach einer Statistik von Statista Konsumentenbefragung aus dem Jahr 2017, und rund 143 Millionen Schokoladenweihnachtsmänner in die Supermarktregale einziehen.

Die Gesellschaft für Konsumforschung in Nürnberg fand heraus, dass 2017 jeder Deutsche im Schnitt 278 Euro für Weihnachtsgeschenke ausgab. Der Handel rechnete daher mit einem Umsatz von 14,3 Milliarden Euro für Geschenke. Die Umsätze der Spielwaren- und Buchhändler liegen laut dem statistischen Bundesamt im November und Dezember bei gut einem Viertel des Jahresumsatzes.

Lokaler Einzelhandel oder online

Zu den Klassikern unter den Geschenken zählen Bücher, Geld, Gutscheine, Kleidung, Spielwaren sowie Süßigkeiten. Obwohl der Großteil der Kunden laut einer Umfrage der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY aus dem Jahr 2017 den persönlichen Kauf in Läden vor Ort bevorzugt, schätzt der Handelsverband Deutschland (HDE) den Weihnachtsumsatz des Online-Handels 2018 auf 13,4 Milliarden Euro. Generell geht der HDE davon aus, dass jeder zehnte Euro im Netz verdient wird.

Doch neben Geschenken, die für Familie und Freunde gekauft werden, spielen auch andere Aspekte eine entscheidende Rolle für den Konsum an Weihnachten. Viele Geschäfte bieten gesonderte Öffnungszeiten für die Feiertage an, um „Last-Minute“-Käufern beratend zur Seite zu stehen. Neben den Mitarbeitern im Einzelhandel kommen auch Postboten nicht darum herum, die eine oder andere Überstunde zu leisten. Für die Masse an Paketen, die vor Heiligabend verschickt werden – allein die DHL schätzt bis zu elf Millionen pro Tag – braucht es schließlich ausreichend Mitarbeiter.

Um die letzten Weihnachtsgeschenke per Express und Eilkurier nach Hause zu liefern, stellt die Deutsche Post wieder rund 10 000 Aushilfen ein und ist mit etwa 12 000 zusätzlichen Fahrzeugen in ganz Deutschland unterwegs. Die Bahn bietet Sonderzüge an, sowohl für den Gütertransport als auch für den Personenverkehr, damit jeder an Weihnachten bei seinen Liebsten sein kann. Durch den vermehrten Einsatz von Fahrzeugen – ob Zug, Postauto oder Privat-Pkw – steigt der Benzinverbrauch rapide an.

Der Energieverbrauch erhöht sich im Vergleich zu normalen Wintertagen ebenfalls um rund ein Drittel. Kein Wunder, bedenkt man die Beleuchtung für rund 29,8 Millionen Weihnachtsbäume, welche die Deutschen laut dem Hauptverband der Deutschen Holzindustrie (HDH) dieses Jahr gekauft haben, oder den Strom für die Zubereitung der Weihnachtsleckereien. Gerade das köstliche Essen an Weihnachten kann zum Verhängnis werden, wenn mehr eingekauft als gegessen wird. Allein in einem Jahr werden in deutschen Privathaushalten laut dem Verbraucherschutzministerium rund 6,7 Millionen Tonnen Lebensmittel in dem Müll geworfen. Daran haben auch die Feieretage ihren Anteil.

Zu keiner Zeit wird so viel Geschenkpapier gekauft wie an Weihnachten: Jörg Lacher vom Bundesverband für Sekundärstoffe und Entsorgung schätzt, dass in der Weihnachtszeit rund zehn Prozent mehr Müll für Papierverpackungen produziert werden als sonst im Jahr.

Nachhaltige Alternativen

Doch was kann man dagegen tun? Weihnachten einfach nicht mehr feiern? Das ist wohl auch keine Lösung. Die genannten Zahlen und Statistiken sollen keinesfalls das Fest vermiesen, sondern vielmehr zum Nachdenken anregen: Was genau verschenkt man? Kann der Beschenkte wirklich etwas damit anfangen, oder liegt es nach Weihnachten nur noch in der Ecke rum?

Viele freuen sich auch über etwas Selbstgemachtes, Mamas zum Beispiel über Gutscheine für das Ausräumen der Spülmaschine oder das Einkaufen beim Bäcker. Oder noch etwas weniger materiell: Zeit schenken. Denn gerade wenn Weihnachten vorbei ist, fallen viele wieder in den Alltagsstress zurück. Zeit zusammen zu verbringen, ist unbezahlbar und ein tolles Geschenk.

Natürlich werden auch gerne materielle Dinge verschenkt, diese können jedoch alternativ in wiederverwendbare Filztaschen und Kartons verpackt werden. Ein weiteres Verpackungsmaterial hält der Leser gerade in den Händen: die Zeitung. Mit einer Schleife oder einem Tannenzweig erhält das Geschenk den letzten Schliff. Am wichtigsten ist aber, dass jeder ein Bewusstsein für sein generelles Konsumverhalten entwickelt, nicht nur an Weihnachten.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.12.2018