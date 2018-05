Lektionen auf vier Pfoten

Anzeige

Hamster und Hühner

Aber alle Ironie beiseite: Meiner Meinung nach ist es wirklich wichtig für ein heranwachsendes Kind, Haustiere zu haben. Der Grund: Sie lassen einen unglaublich viel lernen. Und ich spreche da aus einer gewissen Erfahrung. Meine Geschwister und ich hatten viele verschiedene Tiere: Hasen, Katzen, Meerschweinchen, Zwerghamster, Hühner, Fische.

Mit jedem einzelnen Haustier verbinde ich Geschichten, die genauso zu meiner Kindheit gehören wie aufgeschürfte Knie und Raufereien mit meinen Brüdern.

Eltern haben oft die Vorstellung, dass Haustiere Verantwortung lehren. Als ich sechs Jahre alt war, beschlossen meine Eltern, zwei Küken aus dem Brutkasten des örtlichen Kindergartens zu adoptieren. Wir durften uns die Eier sogar selbst aussuchen. Selbstverständlich waren wir alle begeistert von der Idee. Das änderte sich an dem Tag, an dem uns das Krähen von zwei jungen Hähnen aus den Betten riss. Außer die Nachruhe der gesamten Nachbarschaft zu stören, war es ihre Lieblingsbeschäftigung, meinen damals vierjährigen Bruder unter Schreien durch den ganzen Garten zu jagen – ganz zum Vergnügen meinerseits. Und so habe ich gelernt, ein Ei nicht nach seiner Schale zu beurteilen. Ein paar Jahre später, als ich auf dem Nachhauseweg von der Schule war, trieb mich mein kindlicher Wagemut dazu, auf einer kleinen Betonmauer am Rand einer Buchsbaumhecke zu balancieren.

Ob die Ursache nun der schwere Schulranzen oder vielleicht die offenen Schuhe waren, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall rutschte ich ab und zog mir eine offene Schürfwunde am Kopf zu. Weinend lief ich nach Hause, überzeugt davon, mich nie von diesem Schrecken erholen zu können. Doch der kleine Unfall war in der Sekunde vergessen, in der mir mein Vater meine Überraschung auf den Schoß setzte: einen kleinen braunen Hasen, in dessen blaue Augen ich mich sofort verliebte.

Jahrelange Freundschaft

Unsere Freundschaft hielt viele Jahre, doch eines kalten Herbsttages bot sich mir der Anblick, vor dem ich mich gefürchtet hatte. Mein Hase Li war tot und mein Vater bot an, sich darum zu kümmern. Aber ich wollte meinen Gefährten, dem ich so viel anvertraut hatte, der mir immer Trost gespendet hat, selber begraben.

So suchte ich mir die schönste Stelle in unserem weitläufigen, an Felder und den Wald grenzenden Garten. Ich hob mit einem alten Spaten ein Loch aus, so gut es bei der bereits am Vortag gefrorenen Erde möglich war. Ich hielt sogar eine Bestattungsrede.

Einem Kind, das noch nie auf einer Beerdigung gewesen war, sich nie mit dem Verlust einer geliebten Person hatte beschäftigen müssen, kommt der Verlust eines geliebten Haustieres ebenso grauenvoll wie unverständlich vor. Was ist Tod? Was kommt danach? Wieso lässt ein gnädiger Gott so etwas so Trauriges zu? Es ist für viele die erste zarte Annäherung an die Auseinandersetzung mit Fragen, die die meisten Menschen ihr ganzes Dasein lang beschäftigen.

Tief genug graben

Neben diesem schon fast philosophischen Aspekt musste ich ungefähr ein Jahr später auf die harte Tour eine praktische Lektion lernen: das Grab meines Hasen war aufgebuddelt worden. Die Körperteile, die der Fuchs nicht mitgenommen hatte lagen im ganzen Garten verstreut. Es brach mir mein junges Herz, meinen ehemals so geliebten Freund so zu sehen. Doch eines hatte ich dennoch auch dadurch gelernt: Wenn du schon ein Grab gräbst, grabe es tief genug.

