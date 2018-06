Momente für die Ewigkeit

Anzeige

Wie etwa im vergangenen Jahr beim Southside. Ein Zelt meiner Gruppe hatte einen bunt leuchtenden Sternenhimmel als Außenverkleidung. „Das ist bestimmt einmalig, damit finde ich unsere Zelte garantiert schnell wieder“, dachte ich mir, als wir zum Konzertgelände aufbrachen. Ich lag selten so daneben. Ich hatte eine ungefähre Vorstellung, in welcher Ecke – besser gesagt Himmelsrichtung – unsere Zelte lagen. Ich wurde von unserer Gruppe während des letzten Konzerts getrennt, und so irrte ich nachts stundenlang über den Zeltplatz. Jedes Mal, wenn ich eines der überraschend zahlreichen Zelte mit Sternenhimmel sah, keimte kurz die Hoffnung auf. Umso größer wurde der Frust, als es doch wieder das Falsche war. Ich gründete auf meiner Odyssee eine Selbsthilfegruppe mit anderen Suchenden – ich war tatsächlich nicht alleine – und wir sprachen uns gegenseitig bei Speis und Trank Mut zu. Als die ersten Sonnenstrahlen auftauchten, geschah doch noch das Wunder: Ich hatte die Zelte unserer Gruppe gefunden. Verdammter Sternenhimmel, dachte ich mir. Doch schon nach meinem Erwachen konnte ich darüber lachen. Ein gemütliches Müsli am Mittag – der verlorengegangene Schlaf musste ja schließlich aufgeholt werden – und schon ging es in den zweiten Festivaltag. Die Sonne brannte unnachahmlich, die Temperaturen kletterten über die 30-Grad-Marke. Schirme und Pavillons sind in solchen Situationen auf einem Campingplatz wie Oasen in einer Wüste.

Beim Flunky Ball, einem sportlichen Spiel, in dem höchster Einsatz gefragt ist, holte ich mir zwar doch wieder einen Sonnenbrand. Aber lieber etwas rote und brennende Haut als eine offene, blutende Wunde. Auch das kann schnell passieren, wenn man nicht aufpasst. Und ehe man sich versieht, schleppt man seinen Namensvetter, den man überhaupt nicht kennt und der in etwa scharfkantiges getreten ist, an den vielen Zelten vorbei zu einem Rettungssanitäter. Die Sonne glühte währenddessen fröhlich weiter. Am Ende waren drei Stiche nötig, ein Mosh Pit war also für den Kollegen an diesem Wochenende nicht mehr drin. Zurück bei meiner Gruppe – ich war über zwei Stunden verschwunden – erfolgte am Grill die nächste Stärkung.

Plötzlich ganz klein

Die hochsommerlichen Temperaturen blieben das ganze Wochenende, von Gewittern wurden wir aber verschont. Bei Rock am Ring 2015 war das nicht so. Nichts gegen etwas Regen, aber wenn man im Zelt hockt, es donnert und blitzt und man glaubt, dass einen der Wind gleich nach Timbuktu trägt, dann fühlt man sich auf einmal ganz klein. Lieber hört man sich am späten Abend, nachdem Die Toten Hosen mit „An Tagen wie diesen“ live gesehen hat, aus irgendeiner Musikanlage auf dem Campingplatz die Cantina Band an mit ihren Worten „Spielt denselben Song noch mal! Alles klar, den selben Song und los“. Oder man sitzt nachts gemeinsam mit der Gruppe am Grill, brutzelt ein paar Steaks und wärmt etwas Dosenravioli auf. Schwärmt von Dave Grohl von den Foo Fighters, wie er mit seiner Ausstrahlung, seiner Bühnenpräsenz und seiner rauen Stimme das Publikum angepeitscht hat. Oder wie The Prodigy eine riesengroße Party veranstaltet haben. Man teilt auch seine Enttäuschungen, etwa wenn die anfangs erwähnte Band „A Day to Remember“ live doch nicht so toll war, wie man es erhofft hatte. Auch das gehört dazu: Musiker sind keine Maschinen. Ein Campino von den Toten Hosen dagegen weiß, wie er die Zuschauer anheizt, wie er sie bei Laune hält und trotzdem seinen originellen Charakter beibehält. Stichwort Laune: Die Stimmung bei Festivals ist kaum zu beschreiben. Sie ist ansteckend und lässt einen nicht mehr los. Überall sieht man gut gelaunte Menschen. Es regnet in Strömen? Egal, dann planscht man eben in den Pfützen herum. Das Zelt ist kaputt, weil irgendein Trampel einen Hering rausgerissen hat? Die Nachbarn von nebenan helfen mit Panzertape aus. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Eine als Teletubbies verkleidete Gruppe? Bären- und Löwenkostüme in einem Mosh Pit? Alles schon gesehen.

So ein Wochenende beim Southside oder bei Rock am Ring steckt jedenfalls voller Abenteuer. Man lernt neue Leute kennen, schließt Freundschaften und findet heraus, dass Zelte mit Sternenhimmel doch nicht so besonders sind, wie man zuerst dachte. Auf jeden Fall gibt es nach einem Festivalwochenende immer etwas zu erzählen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.06.2018