„Nach Großbritannien, aber bitte nachhaltig“

Maximilian plant eine Urlaubsreise nach Großbritannien, möchte dabei aber die Umwelt so wenig wie möglich belasten. Was ihn dazu bewegt und wie er das anstellen möchte, verrät er im Interview mit den Fränkischen Nachrichten.

Maximilian, wohin reist Du?

Maximilian: Mein Ziel ist Großbritannien. Ich werde meine Rundreise in London beginnen, dann in den Norden nach Manchester und Liverpool fahren. Auch möchte ich kurz nach Cardiff und an die Küste von Wales. In Schottland stehen Glasgow und Edinburgh auf dem Programm, sowie die schottischen Highlands.

Allein London liegt rund 830 Kilometer entfernt und von London nach Edinburgh sind es auch noch mal an die 500 Kilometer. Warum hast Du dich gegen das Fliegen entschieden?

Maximilian: In erster Linie habe ich mich gegen das Fliegen entschieden, weil ich dadurch sehr viel CO2 ausstoßen würde. Des Weiteren kostet eine Flugreise einiges, wenn man nicht mit Airlines fliegt, die fragwürdig mit ihren Mitarbeitern umgehen oder bei denen der Reisende schlechtere Bedingungen zu befürchten hat, als bei der teuereren Konkurrenz. Weder Menschen noch die Umwelt sollen unter meiner Reise leiden.

Für welche Transportmittel hast du dich stattdessen entschieden?

Maximilian: Nach London werde ich mit der Bahn reisen. Hier werde ich komplett mit Schnellzügen, also ICE und Eurostar, fahren. In Großbritannien reise ich ebenfalls mit der Bahn. Die Rückfahrt von London nach Würzburg werde ich im Fernbus antreten.

Ich nehme gerne die längere Reisedauer in Kauf, da ich auf der Suche nach Entschleunigung von meinem Alltag bin und das Reisen genießen will. Zudem möchte ich mich an der Natur und Landschaft erfreuen, was sich bei einer Zugfahrt einfacher umsetzen lässt.

Heutzutage scheint Fliegen immer die günstigste Option zu sein. Hast Du einen preislichen Unterschied gemerkt?

Maximilian: Ja. Für die Reise von Würzburg nach London und zurück kosten die günstigsten Tickets mit Bus und Bahn insgesamt 121 Euro, 79 Euro für die Bahn und 42 Euro für den Bus. Die Tickets, die ich ergattern konnte, liegen insgesamt bei 140 Euro. Würde ich beispielsweise mit Ryanair fliegen, würde das 54 Euro kosten, bei Lufthansa 110 Euro. Hier sind aber noch Zugtickets nach Frankfurt einzurechnen. Diese kosten 40 Euro.

Also wären es 94 Euro bis 150 Euro an reinen Reisekosten. Somit komme ich sogar günstiger weg, da ich aufgrund von Komfort und Arbeitnehmerbedingungen eher mit der Lufthansa fliegen würde. Bei den Flugreisen käme auch noch eine Kompensation des CO2 Ausstoßes hinzu. Daher bin ich – und auch mein Geldbeutel – sehr zufrieden, dass ich mit Bus und Bahn reise. Auch für die Reisen innerhalb Großbritanniens nutze ich Bus und Bahn, wodurch ich mir gelegentlich eine Übernachtung in einem Hostel sparen kann.

Gibt es bestimmte Dinge, die Du mitnimmst, um noch umweltfreundlicher zu reisen?

Maximilian: Eine ganze Menge! Als Hygieneprodukte nehme ich festes Shampoo, Duschgel und Deo, Rasierhobel, eine Zahnbürste aus Bambus sowie Zahnputztabletten mit. Bambusbesteck, Glasstrohhalm, Brotzeitbox und Thermo-to-go-Becher sollen mich dabei unterstützen, unterwegs nicht so viel Müll zu produzieren. Reduzierung von Einmalplastik und generell Plastik ist mir auch beim Reisen wichtig. Zudem sind viele Gegenstände leichter und nehmen weniger Platz im Gepäck weg.

Was hat Dich dazu bewegt, die Reise so zu planen?

Maximilian: Zum größten Teil die Umwelt, aber auch etwas das Geld. Mir ist es aber auch sehr wichtig, verantwortungsvoll zu handeln. Reisen ist ein Privileg, das sich nicht viele leisten können. Mit meiner Freude anderen Leid zuzufügen, halte ich für unmoralisch.

Ist Fliegen für Dich also generell vom Tisch?

Maximilan: An sich möchte ich gern so viel von Europa sehen, wie nur möglich. Dies ist fast immer ohne Flugzeug möglich. Lediglich bei meinem großen Wunschziel, Island, werde ich auf eine Flugreise zurückgreifen müssen. Ansonsten reizen mich aber auch Südamerika, Afrika und Asien. Bei diesen Reisen werde ich aber immer möglichst viele Länder nacheinander besuchen, um nur einmal fliegen zu müssen. Damit würde ich auf acht Flugreisen im Rest meines Lebens kommen und damit könnte ich gut leben.

