Platz ist schon belegt

Maximilian Haag aus Krensheim (20): „Das Bett wird schon durch meine Katze belegt, die den ganzen Platz für sich beansprucht. Für den Hund ist da kein Platz mehr.“

Lukas Goseling aus Assamstadt(22): „Ich finde es wichtig, dem Hund Nähe zu zeigen. Aber für mich ist beim Bett eine Grenze erreicht. Denn jeden Tag die Bettwäsche zu waschen finde ich übertrieben. Für mich reicht es aus, wenn man mit dem Hund auf dem Boden liegt und ein bisschen kuschelt oder ausgiebig spazieren geht. Das hat einen ganz anderen Flair.

Jule Gernet aus Tauberrettersheim (20): „Bei uns darf der Hund nicht mit ins Bett. Auch wenn meine Schwester und ich gerne mit unserem Hund kuscheln, vor allem auch in traurigen Zeiten, so ist es bei uns von Anfang so festgelegt worden. Ich kann es aber verstehen, wenn andere ihren Hund mit ins Bett nehmen.

Justin Haun aus Reckerstal (16):

„Unsere Lotte ist eine Neufundländerin mit einem Gewicht von rund 65 Kilogramm, sie kann aus Platzgründen nicht aufs Bett. Und ihr wäre es auch zu warm, sie schläft lieber auf dem kühlen Fußboden.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.08.2018