Probier’s mal mit Gemütlichkeit

Hygge, Lykke und Lagom – mit diesen Begriffen kann zunächst kaum jemand etwas anfangen, geschweige denn, sie aussprechen. Sie klingen eher nach Zaubersprüchen aus Fantasy-Romanen oder wie nordische Gottheiten. Diese Bedeutung versteckt sich hinter den Wörtern zwar nicht, etwas „Magisches“ haben sie allerdings trotzdem an sich.

Denn hinter Hygge (gesprochen Hügge), Lykke und Lagom verbergen sich ganze Lebensstile. Sie versprechen den Weg zum Glück, stehen für innere Ausgeglichenheit und Wohlbefinden. Hygge stammt aus Dänemark, wobei sich der Begriff nicht wortwörtlich übersetzen lässt, sondern man ihn eher mit „Gemütlichkeit“ beschreiben kann. Die Devise lautet Harmonie statt Hektik.

Hygge beschreibt eine herzliche, warme Atmosphäre, in der man Zeit mit seinen Liebsten genießt. In den letzten Jahren ist ein regelrechter „Hygge“-Hype ausgebrochen und alles musste „hyggelig“ sein: Fashion, Interieur und auch das Essen – sprich Kuschelsocken, viele Kerzen oder Lichterketten und dazu Zimtschnecken.

Schokolade und Schmöker

Jeder betreibt gelegentlich „Hygge“, indem er beispielsweise mit seinem Lieblingsschmöker in eine kuscheligen Decke eingewickelt auf dem Sofa liegt und nebenbei eine heiße Schokolade trinkt. Die Philosophie umfasst jedoch viel mehr, denn sie stellt ein Glücksrezept dar, bestehend aus allen Dingen, die den Menschen Freude bereiten: Familie und Freunde, leckeres Essen und Trinken. Vielleicht liegt darin die Antwort auf die Frage, warum die Dänen als „glücklichstes Volk der Welt“ gelten.

Schon der altgriechische Philosoph Aristoteles erkannte, dass Menschen in ihrem Leben die „eudaimonía“ (einfach übersetzt Glückseligkeit) erreichen wollen und diese als höchstes Gut betrachten. Dies zeigt, dass die nordischen Prinzipien nicht bloß neue Modewörter sind, denn der Gedanke daran existierte bereits gut 300 Jahren vor Christus. „Lykke“ stellt eine Art Lebensratgeber dar, der sich mit allen existenziellen Indikatoren wie Gesundheit, Freundlichkeit oder Freiheit beschäftigt und Tipps zum zufriedenen Leben gibt.

Dabei tritt der große Bruder „Hygge“ als helfende Stütze auf, die etwa dazu verleiten soll, mehr mit Freunden zu unternehmen, statt alleine auf Netflix zu „binge watschen“ und eine Pizza zu vernichten. Für ein glückliches Leben sind Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit bedeutend, sagen die Dänen.

Abgelöst wurde dieser „Happiness-Ansatz“ von „Lagom“, das aus der schwedischen Heimat Astrid Lindgrens stammt. Der Begriff „Work-Life-Balance“ hat sich in Deutschland etabliert und definiert das Verhältnis zwischen Arbeit und Privatleben. Für nichts anderes steht „Lagom“. Übersetzt mit „alles in Maßen“ wird die Mitte zwischen „zu viel“ und „zu wenig“ umschrieben und wendet sich damit gegen jegliche Form von Exzess oder Übertreibung. Zum Beispiel durch Sparsamkeit bei Geld- oder Wasserverbrauch, den Konsum von nachhaltigen Produkten und einen gesundheitsbewussten Lebensstil. Kurz gesagt bedeutet die „Lagom“-Formel: Ausgeglichenheit in allen Bereichen des Lebens.

In einem Land, dessen Winternächte rabenschwarz und schleppend lang sind, die Kälte beißend und bitter, kommen Depressionen nicht von ungefähr. Finnland hatte lange Zeit eine der höchsten internationalen Selbstmordraten, doch diese hat sich laut einer Studie der Universität Helsinki in den vergangenen Jahren halbiert.

Finnischer Kampfgeist

Laut des World Happiness Report 2018 der UN landet Finnland sogar auf Platz eins der glücklichsten Länder. „Sisu“ könnte ein Grund dafür sein. Dieser Begriff umschreibt den finnischen Kampfgeist und die Beharrlichkeit, sich nicht unterkriegen zu lassen, egal wie ausweglos die Situation scheint.

Diese typische Charaktereigenschaft lässt sich im skandinavischen Volkssport „Eisschwimmen“ wiederfinden, bei dem man in eisiges Wasser springt und badet. Eine Gewohnheit, die bei vielen Deutschen zu Kopfschütteln führt. Doch jeder kann von „Sisu“ etwas lernen: Mut haben, sich neuen Herausforderungen stellen, nicht immer den leichtesten Weg gehen und sich offen gegenüber unbekannten Aufgaben zeigen.

Nun haben wir unseren Wortschatz um vier weitere Fremdwörter erweitert. Doch wie setzen wir die skandinavischen Glücksrezepte in die Tat um? Immerhin haben wir immer etwas zu tun, ständig stehen neue Dinge an, die erledigt werden müssen und jetzt beginnt wieder der alljährliche Weihnachtsstress.

Zuerst sollte man es sich trotz anstehender Klausurenphase „hyggelig“ machen, beispielsweise durch Kerzen, Plätzchen und flauschigen Textilien. Danach könnte man einen Spaziergang unternehmen, mit dem Ziel durch frische Luft, Energie zu gewinnen und den Kopf frei zu machen.

„Hygge“-Zeit bedeutet gleichzeitig, sich Zeit für sich selbst zu nehmen und sich einfach etwas Ruhe und Erholung zu gönnen. Gemeinsam mit Familie oder Freunden sich zu einem „Hygge-Abend“ verabreden, bei dem zum Beispiel gekocht oder die Lieblingskomödie angesehen wird garantieren mehr Live-Improvement.

Fun-Fact

Ein Fun-Fact zum Thema Essen: Dänen lieben jede erdenkliche Art des Genusses und besonders Süßigkeiten – sie essen rund 8,2 Kilogramm Süßes pro Jahr und sind damit Vizeweltmeister. Auf Platz eins liegt, wer hätte es gedacht, Finnland.

Auch heiße Getränke sind in Skandinavien der Renner: Tee, Schokolade, Gløgg als Alternative zum Glühwein und Kaffee.

Man sieht, es gibt viele Möglichkeiten, die nordischen Lebensgefühle in den Alltag einfließen zu lassen. Wer weiß, vielleicht hat sich ja der ein oder andere ein Beispiel genommen und überfliegt die Zeitung nun nicht mehr schnellstmöglich auf dem Weg zur Arbeit, sondern genießt jedes Wort entspannt bei einer Tasse Tee oder Kaffee.

