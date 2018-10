So ganz ohne Arbeit geht es dann doch nicht

Im Sommer einen großen Eisbecher genießen oder sich im Freibad Abkühlung verschaffen, das gehört für viele ganz selbstverständlich zur heißen Jahreszeit dazu. Doch was machen Eisdielenbesitzer, wenn es Winter ist? Und wie sieht es bei Landschaftsgärtnern, Landwirten und Bademeistern aus? Unsere beiden Jugendredakteure klären auf, wie sich diese Berufe und deren Aufgaben aufgrund der Jahreszeiten verändern können.

Landwirte beispielsweise sind auf das gute Wetter im Sommer angewiesen. So ergeht es auch Karlheinz Baar aus dem Rosenberger Ortsteil Bronnacker. Während er zur heißen Jahreszeit meist auf dem Feld arbeitet, beschäftigt er sich im Winter unter anderem mit der Waldarbeit. Vor allem aber erledigt er dann bürokratische Aufgaben wie zum Beispiel die Buchführung, da ihm hierfür aufgrund der intensiven Feldarbeit im Sommer weniger Zeit bleibt. Was die körperliche Arbeit angeht, ist der Sommer anstrengender als der Winter. Darum nutzt Baar diesen auch zur Regeneration, denn im August hat er nicht wie die meisten Menschen Zeit, sich zu entspannen, da dann „Hochkonjunktur“ auf den Feldern herrscht. Dennoch gefällt ihm jede Jahreszeit. „Es ist ein wesentlicher Punkt meines Berufes, dass ich immer mit der Natur gehe“, erklärt Baar. Wenn im Frühling alles zu blühen beginnt, geht auch er in seiner Arbeit auf und im Herbst, wenn die Natur langsam ruht, findet auch er Zeit zur Erholung.

Ein typischer Sommerberuf ist auch der des Schwimmmeisters. Oliver Schalk arbeitet im Freibad in Lauda als solcher. Im Herbst erfolgt dann ein fast reibungsloser Übergang in die Hallenbadsaison. Dort kümmert er sich um die Technik- und Besucherbetreuung sowie um die Sauna und natürlich um die Schwimmaufsicht. Im Winter arbeitet er zwar mehr Stunden am Tag, da das Hallenbad länger geöffnet ist, aber im Vergleich zum Freibad ist das Hallenbad deutlich kleiner und komprimierter. Der Winter ist darum für ihn nicht ganz so anstrengend. Zudem arbeitet er als Schwimmmeister im Sommer draußen und ist so den klimatischen Bedingungen ausgesetzt. Zeit für einen Urlaub hat Oliver Schalk erst zwischen September und April, wenn die Freibadzeit vorüber ist. Dennoch gefällt ihm der Sommer besser als der Winter, auch weil er dann den Kontakt zu den Besuchern besser pflegen kann.

Eisdielenbesitzer dagegen können nicht einfach so ins „Innere“ wechseln. Während im Sommer ein Eis nach dem anderen verkauft wird, haben im Winter die meisten Eisdielen zu. Kaum jemand möchte dann ein Eis kaufen, schließlich ist es ja kalt genug. Das sieht mancher Eisdielenbesitzer als Chance, um dorthin zu reisen, wo sich Eis wieder verkauft: Italien. So macht es auch Antonio Demasi (kleines Bild oben), der Besitzer der Eisdiele „La dolce vita“ in Osterburken. Er hat Verwandte in Italien und hilft dort seinem Bruder beim Betreiben einer Konditorei. Das Geschäft schließt ab Oktober, da eh kein Eis mehr verkauft wird. Aber nicht nur wegen des Wetters, sondern auch allgemein wird in Deutschland viel weniger Eis gekauft als in Italien. Eis ist dort eine Traditionsspeise und wird auch in größeren Mengen verkauft. Während in Deutschland eine Familie beispielsweise vier Kugeln Eis kauft, kauft ein Italiener eine ganze Schüssel voll.

Das kalte Klima hat auch eine große Auswirkung auf Pflanzen und somit auf viele Berufe, die mit diesen arbeiten. Das gilt auch für den des Landschaftsgärtners. Tim Wagner (kleines Bild rechts) baut dann Überstunden ab. Da es ab Weihnachten meist zu kalt wird, um mit Pflanzen zu arbeiten, fällt nicht viel Arbeit an. Wagner bereitet sich dann auf das kommende Jahr vor und überprüft Werkzeuge und Maschinen. Der Winter ist für ihn also die perfekte Gelegenheit, um Überstunden aus dem Sommer abzubauen. Landschaftsgärtner Wagner allerdings gefällt der Sommer um einiges besser, denn da kann er wieder aktiv sein. Bilder: Matteo Simonides

