Sommer, Sonne, Freizeitspaß

Wenn die Tage am längsten sind, man abends in Sommerkleidung unterwegs sein kann, ohne zu frieren, und zudem die Sommer- und Semesterferien vor der Tür stehen, dann ist die schönste Zeit für Unternehmungen. Hierfür muss man nicht unbedingt wegfahren. Die Jugendredaktion hat für euch schöne Sommer-Termine in der Heimat gesammelt.

Beginnen wir mit dem Klassiker – dem Open-Air-Kino. Denn was gibt es schöneres als mit Freunden im sommerlichen Abendrot einen guten Film zu schauen. In Tauberbischofsheim findet das Open–Air–Kino vom 17. bis zum 21. Juli auf dem Schlossplatz statt und wird in diesem Jahr, zum 16. Mal, vom Rotary Club veranstaltet, weshalb euer Eintritt einem wohltätigen Zweck dient. Nach langer Pause wird in diesem Sommer auch in Bad Mergentheim, dank der Zusammenarbeit des Movies-Kinos, der Solymar Therme, der Stadt und des Wildparks, ein Open-Air-Kinofestival im Erdhaus vom 5. bis zum 10. August stattfinden.

Wer es lieber weniger technisch und mehr dramatisch mag, für den sind Sommertheater ein Muss. Bei den Burgfestspielen in Jagsthausen, die noch bis zum 25. August andauern, laufen unter anderem Stücke wie „Hair“ und der „Götz von Berlichingen“.

Auch die Frankenfestspielen Röttingen bieten bis zum 18. August wieder ein buntes Sommerprogramm an. Zudem findet jährlich in der ersten Sommerferienwoche, im Rahmen des Jungen Theaters Röttingen, ein fünftägiger Workshop statt, bei welchem, von schulfähigen Kindern bis zu junggebliebenen Erwachsenen, alle teilnehmen und zusammen mit den Dozenten eine Inszenierung entstehen lassen können.

Lettering, das kunstvolle Schreiben, wurde in den vergangenen Jahren immer beliebter. Lena Staudt, in den sozialen Netzwerken unter „Lena lettert“ zu finden, bietet sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene Handlettering-Kurse in Markelsheim an. Die nächsten Termine sind am 20. Juli, 17. August, 24. August und 1. September, jeweils von 10 bis 13 Uhr.

Sommer, Sonne, Shopping: Wer Lust darauf hat, sich (nachhaltig) neu einzukleiden, kann am 14. Juli den Fashion-Flohmarkt in Bad Mergentheim besuchen. Eine Alternative ist der einmal im Monat stattfindende Fashion-Flohmarkt Würzburg in der Posthalle. Praktisch: Vom Bahnhof aus sind es nicht einmal fünf Minuten Gehzeit und für Verkäufer wie Käufer auch bei Regenwetter eine Attraktion.

Am 7. September können die Spuren der Römer im Geopark Bergstraße-Odenwald in Buchen verfolgt werden und so Wissenswertes über den Limes, Sagen, Geschichten und Geologisches in Erfahrung gebracht werden. Die Führung beginnt um 14 Uhr am Wanderparkplatz in Buchen-Hettingen.

Bummeln, Feiern, und Spaß haben heißt es beim Buchener Schützenmarkt, der vom 30. August bis zum 8. September wieder zahlreiche Besucher anlocken wird. Neben dem großen Festzelt warten Fahrgeschäfte und verschiedene Aussteller auf dem Musterplatz.

Kreativ werden kannst du bei den Kursen des Kunstvereins Tauberbischofsheim. Neben den Standardterminen, wie das „Freie Malen für jede(n)“ und die „krea-k-tiven Nachmittage für Jugendliche“, bietet der Verein jährlich rund acht Kurse an, welche noch bekanntgegeben werden.

Neben Events, Kursen und Veranstaltungen ist nicht zu vergessen, dass die oftmals schönsten Sommerveranstaltungen kostenlos sind. Die Jugendredaktion wünscht euch viel Spaß bei Nachwanderungen, Picknick, Baden im See, Stockbrot… .

