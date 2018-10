Tick, Tack, die Zeit wird knapp

Am Sonntag ist es soweit: Es werden mal wieder die Uhren umgestellt. Wenn es nach der Mehrheit der Europäer geht, ist die Zeitumstellung jedoch bald Geschichte. Denn bei einer Umfrage haben sich mehr als 80 Prozent der Teilnehmer für die Abschaffung der Zeitumstellung ausgesprochen, mehr als drei Millionen der 4,6 Millionen Teilnehmer kamen dabei aus Deutschland.

Vieles bliebe auf der Strecke

Ohne Zeitumstellung bliebe aber auch so einiges auf der Strecke, man denke nur an den vielen Spaß, der einen zweimal im Jahr erwartet. Das zu frühe Weckerklingeln am Sonntagmorgen, weil sich die Uhr nicht automatisch umgestellt hat. Der verwirrte Blick, wenn die Armbanduhr anders tickt als die Funkuhr im Badezimmer. Die Hektik, wenn man bemerkt, dass es ja schon eine Stunde später ist als gedacht.

Doch nicht nur uns Jugendlichen geht die Zeitumstellung gehörig auf den Zeiger. Der Großteil der Menschen verschläft die Zeitumstellung zwar einfach und bemerkt ihre Nebenwirkungen erst am nächsten Morgen. Aber während sich Schichtarbeiter im März über eine kürzere Dienstzeit freuen, führt das im Oktober zu längeren Arbeitszeiten und zu kürzeren Pausen.

Noch mehr Chaos verursacht die Zeitumstellung bei den Fahrplänen der Busse und Bahnen. Lässt man den Zug jetzt eine Stunde früher als üblich abfahren, um auch alle Anschlusszüge zu erwischen und damit zu riskieren, dass es der Großteil der Fahrgäste nicht mitkriegt? Oder fährt der Zug zur üblichen Zeit und bringt somit auch die Fahrpläne der Anschlusszüge aus dem Takt?

Ungewohnte Schwierigkeiten

Auch beim Internetauktionshaus Ebay führte die Zeitumstellung zu dem ein oder anderen Problem. Bei Auktionen, die in der Phase der Zeitumstellung enden sollten, fiel der Hammer eine Stunde zu früh. Danach startete sich die Auktion erneut, jedoch nur für eine Stunde. Am Ende gab es zwei offizielle Gewinner. Na, wer kriegt denn nun das neue Smartphone zum Bestpreis?

Andererseits könnte auch das Abschaffen der Zeitumstellung zu einem Chaos führen, denn so richtig einig sind sich die EU-Länder nicht. Während Zypern und Polen sowie die baltischen Staaten Litauen, Estland und Lettland für die dauerhafte Sommerzeit sind, wollen die Finnen, Dänen und Niederländer lieber im ewigen Winter leben. Und die Portugiesen sind dafür, den bisherigen Wechsel beizubehalten. Dürfte sich jedes Land selber entscheiden, welche Zeit es nun dauerhaft möchte, könnte Europa ein einziger Flickenteppich aus Zeitzonen werden. Das könnte dazu führen, dass man bei einer Reise vom polnischen Krakau nach Brandenburg seine Uhr innerhalb weniger Stunden dreimal umstellen muss. Als wäre das nicht schon genug, gibt es in Europa noch drei unterschiedliche Zeitzonen.

Gesundheitliche Probleme?

Eine andauernde Sommerzeit ist leider auch nicht die Lösung aller Probleme: Durch die langen Sonnenphasen würden die Menschen weniger Schlaf abbekommen und somit würde bei manchen auch das Risiko für Diabetes, Depressionen und Lernprobleme steigen. Licht und Dunkelheit bestimmen nun einmal die innere Uhr eines jeden Menschen. Diese würde gehörig aus dem Takt geraten.

Wie die EU diese ganzen Probleme lösen will, weiß derzeit wohl noch keiner. Hätte man sich vielleicht mal bei der Einführung der Zeitumstellung im Jahr 1980 überlegen sollen. Damals war man noch der Meinung, dass man durch diese Regelung Energie sparen könnte. Bis es zu einer Einigung kommt, kann es noch ein paar Jahre dauern. Solange bleibt einem nicht viel mehr als morgen die Uhren wieder umzustellen und mit dem ein oder anderen Mitmenschen etwas nachsichtig zu sein, wenn er zu spät zur Verabredung kommt. Von Alina Veth

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.10.2018