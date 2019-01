Was tun gegen den Winterblues

Wenn man das Haus früh morgens bei Dunkelheit verlässt und abends beim nach Hause kommen gleich wieder das Licht anschalten muss, ist das eigentlich nur eines: deprimierend. Nicht nur, weil die Stromkosten gefühlt auf das Doppelte ansteigen, sondern auch, weil man kaum noch etwas mit dem Tag anzufangen weiß. Da kann es leicht passieren, dass man in den dunklen Monaten in einen Winterblues verfällt.

Sonnenlicht einfangen

Auf zahlreichen Internetseiten wird darüber gefachsimpelt, was die sogenannten Winterdepressionen sind, und was man am besten gegen die allseits bedrückte Stimmung, den erhöhten Schlafbedarf und hin und wieder eintretende Heißhungerattacken tun kann.

Empfohlen wird, sich so viel wie möglich draußen an der frischen Luft zu bewegen und das bisschen Tageslicht einzufangen, damit der Serotonin-Spiegel im Gehirn stabil bleibt. Was einige Bad Mergentheimer vom Winterblues halten, welche Erfahrungen sie schon gemacht haben und was sie persönlich empfehlen können, erzählen sie hier:

Jonas, 22 Jahre alt: „Winterdepressionen habe ich an mir direkt noch nicht so feststellen können. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Laune besser wird, wenn man die Musik hört, die einem gefällt. Bei mir funktioniert das zumindest.“

Christina, 49 Jahre alt: „Ja, dass man in den Wintermonaten schlechtere Laune hat als sonst, ist mir auch schon öfters aufgefallen. Ich finde das, was die Fachleute vorschlagen, auch gar nicht so verkehrt. Man muss sich einfach beschäftigen. Zum Beispiel wäre jetzt doch einmal die perfekte Zeit um einen Großputz zu machen. Im Haus ist es warm, man hat Licht und wenn man mit dem Putzen fertig ist, fühlt man sich richtig gut und sieht, was man geschafft hat.“

Amelie, 17: „Wenn man in die Schule geht und es noch dunkel ist und dann wieder heimkommt und es schon wieder dämmrig ist, finde ich das echt ein bisschen deprimierend. Man kann dann einfach nichts mehr unternehmen und am liebsten würde ich einfach den ganzen Tag im Bett liegen bleiben. Ich stelle mir dann einfach immer den nächsten Sommer vor und versuche mich darauf zu freuen, dass der Winter ja auch vergeht. Am besten plant man in dieser deprimierenden Zeit einfach schon mal den nächsten Sommerurlaub, dann hat man auch wirklich etwas, worauf man sich freuen kann.“

Emilia, sechs: „Ich verstehe gar nicht, warum Leute im Winter schlechter drauf sind. Da schneit es doch und man kann Schlitten fahren und Schneemänner bauen und Schneeballschlacht machen. Da ist alles viel, viel lustiger draußen und macht viel mehr Spaß.“

Herbert, 83 Jahre alt: „Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist normal, wenn man mal schlecht drauf ist. Die Leute interpretieren da meiner Meinung nach viel zu viel hinein. Auch wenn es dunkel ist, kann man ja noch was mit dem Tag anfangen, wozu hat man denn sonst das elektrische Licht erfunden?“

