„Weihnachten, kein Fest für Tiere“ – oder doch?

Unter dem Slogan „Weihnachten – kein Fest für Tiere“ fand Mitte Dezember eine Protestaktion von „Würzburg aktiv für Tierrechte und Umweltschutz“ statt, bei der vor allem jugendliche Aktivisten den Spieß sprichwörtlich umdrehten – und statt eines Spanferkels einen „Spanmenschen“ auftischten.

Mit diesem heftigen Bild wollte die Gruppe um Robin Kählert und Larissa Fries zu mehr Bewusstsein für Tierrechte zur Weihnachtszeit aufrufen. Schließlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass Weihnachten doch ein „Fest für Tiere“ wird. In Kochbüchern und im Internet gibt es mittlerweile tausende Rezepte, die ohne tierische Produkte auskommen. Sei es ein Linsenbraten oder geschmorte Pilze im Blätterteig: Wenn schon nicht beim Weihnachtsessen, so lohnt es sich im Alltag allemal, seinen Fleischkonsum zu reduzieren, kann man so doch zusätzlich etwas für die Umwelt tun.

Denn, wie Professoren der Oxford-Universität im Rahmen einer Studie im Juni festgestellt haben, kann eine pflanzenbasierte Ernährung den ökologischen Fußabdruck je nach Lebensumständen um bis zu 73 Prozent reduzieren.

Wem die Umstellung seiner Essgewohnheiten gerade an Weihnachten schwerfällt, der kann an anderer Stelle Gutes tun. Auch wenn ein Hund oder eine Katze auf der Wunschliste von Sohn und Tochter ganz oben stehen: Tiere geben kein gutes Weihnachtsgeschenk ab. Als Konsequenz vermittelt das Tierheim in Wertheim zwei Wochen vor Weihnachten keine Tiere mehr.

Keine Tiere unterm Tannenbaum

„Es mag eine niedliche Überraschung sein, an Weihnachten ein Babykätzchen zu verschenken, doch leider helfen solche Impulsadoptionen nicht langfristig“, sagt Monika Eggerer vom Theodora-Brand-Tierheim Wertheim. „Weihnachten ist eine stressige Zeit. Da noch ein neues Familienmitglied ins Haus zu holen, ist keine gute Idee. Zudem unterschätzen gerade junge Eltern das Ausmaß des gut gemeinten Geschenks. Tiere müssen beschäftigt werden, und gerade Katzen, die ohne ein weiteres Tier gehalten werden, langweilen sich schnell. Da vor allem Hunde eine lange Lebensspanne haben, muss man sich bewusst sein, dass man für eine lange Zeit Verantwortung übernimmt.“

Damit Kinder trotzdem Kontakt zu Tieren haben, können Eltern in den örtlichen Tierheimen nachfragen. Diese suchen oftmals nach Unterstützung, etwa beim Gassigehen, beim Abenddienst für Katzen, oder bieten Patenschaften für die Heimtiere an. Eggerer betont auch, dass sie gerne Tiere im neuen Jahr vermittelt, wenn sich die Aufregung etwas gelegt hat. „Ich freue mich über jeden, der zu uns ins Tierheim kommt, die Tiere kennenlernt und dann die überlegte Entscheidung trifft, eines unserer Tiere zu adoptieren.“

Wer sich in der kalten Jahreszeit um Wildtiere sorgt, kann Körner für Vögel ausstreuen. „Wer einen Futterspender aufbaut, soll vermeiden, dass Tiere im Futter herumlaufen können und es mit Kot beschmutzen“, rät der Naturschutzbund Deutschland. Außerdem sollte es regen- und windgeschützt sein, damit es nicht vereist oder verdirbt. Es wird davon abgeraten, Futter auf dem Boden zu verstreuen, da dies Ratten anlockt. Die Winterfütterung hält ein Naturerlebnis bereit und dient der Umweltbildung, findet der Nabu. Näheres ist unter www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/helfen/vogelfuetterung/ im Netz zu lesen.

Tierfreundlich ins neue Jahr

Denjenigen, die tierfreundlich ins neue Jahr starten wollen, sei ans Herz gelegt, sich beim privaten Feuerwerk zurückzuhalten. Die Lautstärke verschreckt Wild- wie Haustiere und der verursachte Müll verschmutzt ihren Lebensraum. Monika Eggerer weiß aus erster Hand, wie stark Tiere auf den Lärm reagieren: „Haus- wie Wildtiere reagieren panisch auf die Knallerei an Silvester, sie koten sich vor Angst ein und müssen beruhigt werden. Ich spiele ihnen Musik vor, was Hunden und Katzen helfen kann. Leider bringt solch eine Spaßgesellschaft auch Menschen hervor, die Raketen in der Nähe des Tierheims zünden. Welchen Schreck sie den Tieren einjagen, ist ihnen nicht bewusst. Ich bitte darum, sich Gedanken zu machen, ob das wirklich notwendig ist.“

Wer mit einem Feuerwerk ins neue Jahr starten will, den bittet sie um ausreichend Beleuchtung. „Gerade Wildvögel werden im Dunkeln aufgeschreckt und sind dann orientierungslos. Wenn man das Haus ausreichend beleuchtet, sinken die Chancen, dass verwirrte Vögel in Hauswände oder Fenster krachen.“

Anlässlich des Weihnachtszirkus‘ hat eine Tierrechtsgruppe aus Bad Mergentheim am heutigen Samstag eine Demonstration angemeldet, um zu hinterfragen, ob Tiere in Gefangenschaft noch als Entertainment genutzt werden sollten. Unter dem Motto „#Zirkusohne“ plädieren sie für tierfreie Zirkusse.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.12.2018