Welches Tier passt zu mir?

Über 30 Millionen Haustiere leben in Deutschland und nehmen teils die Rolle eines zusätzlichen Familienmitglieds ein. Katzen sind die Spitzenreiter, jedoch ist nicht jeder Mensch das passende Herrchen für sie. Doch wie findet man das Tier, das am besten zu einem passt?

Dafür sind ein paar grundlegende Dinge zu überlegen. So sind etwa für einen aktiven Menschen, der viel im Freien unterwegs ist, nicht die gleichen Tiere geeignet wie für einen „Couch-Potato“, der am liebsten zu Hause sitzt und Zeitung liest. Auch sollte man beachten, wie viel Aufwand die Haltung eines Tieres erfordert. Sitzt es etwa die meiste Zeit ruhig in seinem Terrarium oder muss man es mehrere Stunden am Tag ausführen? Auch das eigene Budget kann ein entscheidendes Kriterium sein. Neben Kosten für die Anschaffung fallen Ausgaben für die Unterbringung (zum Beispiel für Käfige) und für Nahrung an. Doch nicht nur die Unterbringung des Tieres, sondern auch die eigene Behausung sollte man beachten. Hat man etwa nur eine Wohnung mit Balkon oder ein Haus mit einem großen Garten? Ebenso will ein Urlaub geplant sein. Kann man das Tier mitnehmen oder kommt es eine gewisse Zeit alleine klar? Und wenn beides nicht der Fall ist: Können sich Freunde oder Familienmitglieder um das Tier kümmern und es füttern? Am leichtesten zu halten sind wohl wirklich Katzen, die meist relativ selbstständig sind. Bei Hunden, Vögeln und Reptilien kann die jeweilige Art einen großen Unterschied machen.