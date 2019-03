„Zero Waste“ – auch für unterwegs

2 Fotos ansehen © picture alliance/dpa

Die Jugendredaktion hat sechs Dinge zusammengestellt, die Du mitnehmen solltest, um auch unterwegs durch weniger Müll die Umwelt zu schonen.

Tragetasche

Egal, ob Baumwolltasche oder Plastiktüte: Gewöhne Dir an, eine Tasche für spontane Einkäufe mitzunehmen. Die 10 Cent kann Dein Geldbeutel vielleicht verschmerzen. Da in Deutschland aber nur 42 Prozent des Plastikmülls recycelt werden, solltest Du Dir den Kauf zweimal überlegen.

Kaffee-to-go-Becher

2015 landeten 320 000 Plastikbecher im Müll – pro Stunde! Mit einer kleinen Investition in einen Kaffee-to-go-Becher kann man dem ganz einfach entgegenwirken. Das spart nicht nur Geld, sondern auch jede Menge Ärger für die Umwelt.

Lunchpaket

Ein weiterer Weg, Plastik (und Geld) zu sparen, ist das Lunchpaket. Reste vom Abendessen eintuppern oder morgens ein Mittagsbrötchen schmieren. Keine eingeschweißten Salate oder Sandwiches mehr, sondern mitgebrachtes Selbst-Gekochtes. Wer sich Essen mitnimmt, hat zudem ein besseres Auge auf Kühlschrank und Speisekammer. Außerdem praktisch: Du kannst die Menge an weggeworfenen Nahrungsmitteln reduzieren.

Wiederverwendbares Besteck

Hand in Hand mit dem mitgebrachten Mittagessen geht das wiederverwendbare Besteck. Sei es aus Holz oder rostfreiem Stahl – besser als Plastikbesteck ist es allemal.

Wasserflasche

Fange an, Wasser von zu Hause zur Arbeit oder in die Schule mitzunehmen. Laut dem Umweltbundesamt hat das Leitungswasser in ganz Deutschland eine sehr gute oder gute Qualität. Wem es nicht schmeckt, der kann einen Filter benutzen. Deutschland ist mit seinem Pfandsystem vielen europäischen Ländern voraus. Aber ist es wirklich notwendig, Wasser zu kaufen? Ein Plastikflasche benötigt 450 Millionen Jahre, um sich im Meer zu zersetzen. Dabei löst sich das Material allerdings nur in kleinere, kaum sichtbare Teilchen auf. Wenn Du auf mitgebrachtes Wasser umsteigst, sparst Du Dir zusätzlich das Schleppen der Sixpacks oder Kisten.

Wiederverwendbarer Strohhalm

Plastikstrohhalme sind gefährlich für Meerestiere und als Einwegprodukt nicht nachhaltig. Halme aus Glas oder Stahl sind dagegen langlebig und sehen meist auch schöner aus. Ein Stahlstrohhalm wiegt nur 13 Gramm und kann somit auch zum Feiern mitgenommen werden.

Ursula Heß

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.03.2019