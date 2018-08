Eichhörnchen Karl-Friedrich verfolgt Mann in Karlsruhe

Anzeige

Karlsruhe.Ein Mann ist in Karlsruhe von einem jungen Eichhörnchen derart gejagt worden, dass er aus lauter Verzweiflung die Polizei rief. Beim Eintreffen der Beamten sei ihm das Tier immer noch auf den Fersen gewesen, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Die Verfolgungsjagd am Donnerstagmorgen endete demnach nur, weil das Jungtier irgendwann einschlief. Ob vor Erschöpfung oder aufgrund des Schreckens angesichts der Menschenansammlung blieb zunächst offen. Die Beamten vermuten, dass das Eichhörnchen auf der Suche nach einem neuen Zuhause war. Es wurde auf den Namen Karl-Friedrich getauft und zu einer Auffangstation gebracht. (dpa)