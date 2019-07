2. Bundesliga – aber nicht schnell

„Z 25“ – dahinter verbirgt sich nicht etwa die neue Serie einer Automarke oder der Name eines futuristischen Spaceshuttles: Nach den Projekten „3x3“ und „2x2“ haben die Kickers am Dienstag, während eines Sponsorentreffens in der „Wiener Botschaft“ in Veitshöchheim ,ein neuen Konzept vorgestellt - „Z 25“ eben. „Dies dient zur Orientierung für alle im Verein. Wir wollen weiter Vollgas geben und mit dem Wissen der vergangenen vier Jahre in die nächsten sechs Jahre gehen“, sagte Daniel Sauer, Vorstandsvorsitzender der Würzburger-Kickers-AG.

Und das verbirgt sich dahinter: Bis 2025 will der FWK bestimmte Ziele erreichen, die in fünf Kategorien unterteilt sind: 1. Breitensport, 2. Nachwuchsleistungszentrum, 3. Profis, 4. Finanzen, 5. Infrastruktur. „Es ergibt wenig Sinn, sich an Tabellenplätzen zu orientieren. Uns geht es mehr um Entwicklung“, sagte Sauer. Den wichtigsten Satz, auf den meisten der 250 geladenen Gäste gewartet hatten, hob sich der Vorstandsboss bis zum Schluss seiner Rede auf: „Unser Ziel ist es, in diesen sechs Jahren wieder in die zweite Liga zu gehen.“ Der Applaus war nach dieser Aussage am größten.

Stadion soll „am Dalle“ entstehen

Gespannt warteten die „großen“ und „kleineren“ Sponsoren auch auf die Ausführungen zur Stadionfrage. Daniel Sauer unterstrich hier nochmals ganz deutlich: „Es ist unser Wunsch, ,am Dalle’ zu bleiben.“ Das heißt: Geht es nach den Kickers, soll das neue Stadion am derzeitigen Standort entstehen. „Das wäre die beste und schönste Lösung für den Verein und die Stadt.“ Erst, wenn dies wirklich nicht möglich sei, werde man die von der Stadt vorgeschlagenen vier Standorte (wir berichteten) angehen – oder die Suche auf „auswärts“ erweitern, so Sauer. Ein Bau der neuen Spielstätte außerhalb der Würzburger Gemarkung ist laut Sauer für den FWK auch denkbar. In fünf, sechs Wochen wisse man mehr.

Bei den Finanzen sei das Ziel, dass sowohl der „e.V.“ als auch die AG schuldenfrei werden. Mit der Entwicklung und dem Verkauf von Jugendspielern sollen in den nächsten Jahren Einnahmen generiert werden – womit wir beim Bundesliga-Leistungszentrum wären. Dessen Leiter, Jochen Seuling, teilte zu diesem Punkt mit, dass bis 2025 die U17 und die U19 in der jeweiligen Bundesliga spielen sollen. „Ziel ist es dann, jede Saison zwei bis drei Nachwuchsspieler in den Profikader zu bekommen“, sagte der ehemalige Trainer des TV Hardheim. Die, die den Sprung nicht schaffen, wolle man nicht wegschicken, sondern „im Breitensport“ auffangen. Derzeit seien in diesem Bereich etwa 200 Leute aktiv - 800 bis 1000 seien das Ziel.

Waren die Vorstellungen von Sauer und Seuling von großer Sachlichkeit geprägt, so war Thorsten Fischer, Chef des Aufsichtsrats und finanzielle Triebfeder der Kickers, der „emotionale Leader“ des Abends. „Fußball ist das Zugpferd und sportlich die Nummer eins in Würzburg“, sagte er, nachdem er bekannt gegeben hatte, dass das Stadion zehn weitere Jahre den Namen seines Unternehmens tragen werde. „Ich habe Lust. Mir macht das Spaß“, rief er den Sponsoren zu. Die Kickers-Protagonisten könnten stolz sein auf das, was sie in den letzten fünf, sechs Jahren geleistet habe. „Wir gehen nur vorwärts!“

Der Mannschaft, die vollzählig versammelt war, rief er zu: „Gebt Vollgas und seid die Überraschung der Saison!“ Lobende Worte hatte er nicht nur für Daniel Sauer, sondern auch für Trainer Michael Schiele parat - wohlwissend, dass dessen Vertrag nur noch ein Jahr lang läuft: „Du passt zu uns. Wir werden um dich als Trainer und Typen kämpfen.“ Es sieht so aus, als würde Schiele schon bald ein neues Vertragsangebot ins Haus flattern…

