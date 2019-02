45 Punkte sind zum Klassenerhalt wohl nötig

Peter Kurzweg, einer der Würzburger Aufstiegshelden in die 2. Liga, steht derzeit beim 1. FC Union Berlin unter Vertrag, ist aber für diese Spielzeit wieder an die Kickers ausgeliehen. In einem Interview mit unserer Zeitung äußert sich der 25-jährige Defensivspieler unter anderem über die Beweggründe für die zumindest zeitweilige Rückkehr nach Unterfranken und über seine weiteren

...