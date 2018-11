Allgemeine Zufriedenheit

SC Fortuna Köln – FC Würzburger Kickers 0:0

Köln: Rehnen, Ernst, Koljic, Uaferro, Fritz, Kurt, Bröker, Brandenburger, Eberwein (62. Schiek), Dahmani (85. Yeboah), M. Hartmann (74. Pintol).

Würzburg: Bätge, Ahlschwede, Hansen, Schuppan, Wagner, Hägele, Gnaase, Kaufmann (83. Skarlatidis), Küc (73. Mast), Breitkreuz (46. Baumann), Ademi.

Schiedsrichter: Patrick Alt (Heusweiler). – Zuschauer: 1502.

„Wenn man das gesamte Spiel sieht, können wir schon mit dem Punkt zufrieden sein. Denn gerade in der ersten Halbzeit hat uns ein bisschen das Selbstvertrauen gefehlt.“ So analysierte Würzburgs Mittelfeldspieler Daniel Hägele das 0:0 seiner Mannschaft bei Fortuna Köln. Für die Kickers war dies gleichzeitig der erste Punktgewinn nach vier Niederlagen in Folge.

Dabei begann die Partie vor 1502 Zuschauern im Kölner Südstadion aus Rothosen-Sicht eher durchwachsen. Die ersten beiden Gelegenheiten der Partie hatte jeweils die Fortuna durch Hamdi Dahmani. Während der erste Schuss des Kölner Kapitäns noch am Pfosten vorbeistrich (4.), musste beim zweiten Versuch erstmals FWK-Schlussmann Leon Bätge eingreifen (5.). Nach der Fortuna-Drangphase kamen in der 14. Minute auch die Würzburger Kickers zu ihrer ersten Chance. Enes Küc kam im Strafraum der Hausherren in eine aussichtsreiche Schussposition, fackelte jedoch zu lange und scheiterte letztlich an Moritz Fritz. Dies sollte jedoch auch die beste Würzburger Chance im gesamten ersten Durchgang gewesen sein. Danach gehörten die Offensivaktionen in der ersten Hälfte nur noch Fortuna Köln. Zuerst rauschte ein 15-Meter-Abschluss von Hamdi Dahmani knapp über das Würzburger Gehäuse (28.), dann zeigte sich Leon Bätge bei einem Kopfball von Thomas Bröker aufmerksam (33.).

Bätge fischt den Ball

Die bis dato beste Gelegenheit des Spiels bot sich den mutig auftretenden Südstädtern dann kurz vor der Pause: Moritz Hartmann nutzte einen Fehlpass von Hendrik Hansen im Aufbauspiel aus und lief alleine auf den Würzburger Kasten zu. Dort versuchte der erstliga-erfahrene Angreifer den Ball über Leon Bätge zu lupfen. Dies misslang allerdings, und der Würzburger Torwart fischte den Ball noch aus der Luft herunter. „Natürlich müssen wir unsere Chancen einfach besser nutzten und eigentlich mit einer Führung in die Pause gehen“, ärgerte sich Kölns gesperrter Angreifer Robin Scheu in der Pause.

Nach dem Seitenwechsel kam der FC Würzburger Kickers deutlich besser in die Partie und verbuchte gleich zu Beginn eine Doppelchance. Erst wurde ein Kopfball von Kai Wagner gefährlich Richtung Kölner Tor abgefälscht (51.), dann verfehlte ein Schuss von Sebastian Schuppan denkbar knapp (52.) den Kasten. Auch in der Folge blieben die Kickers das aktivere Team und kamen in der 61. Minute durch Wagner zur nächsten guten Gelegenheit der Partie. Anschließend war wieder die Fortuna am Zug und konnte dabei auf die Hilfe des Würzburger Schlussmannes bauen. Moritz Hartmann lauerte auf eine Hereingabe. Leon Bätge rutschte der sicher geglaubte Ball gefährlich durch die Finger (71.). Die Würzburger Kickers erspielten sich in der zweiten Hälfte deutlich mehr Spielanteile und brachen immer wieder über die rechte Angriffsseite durch. Dennoch blieb der erhoffte „Lucky Punch“ aus Würzburger Sicht aus. Auch weil Fortuna-Schlussmann Nikolai Rehnen in der Nachspielzeit einen Schuss von Dennis Mast glänzend parierte.

Am kommenden Wochenende geht es für die Kickers in der 3. Liga mit einem Heimspiel weiter. Dann gastiert am 1. Dezember um 14 Uhr der FC Carl Zeiss Jena in der „Flyeralarm-Arena“.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.11.2018