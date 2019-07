Aufgemotzte „Rasselbande“ mit Potenzial

Beim gestrigen Nachmittagstraining hat Trainer Michael Schiele seiner Mannschaft zunächst einmal freien Lauf gelassen. Ein Fußballtennis-Turnier stand auf dem Programm, und trotz des großen Ehrgeizes aller Spieler war die Gaudi riesig. Gute Stimmung und Lockerheit sind bei den Würzburger Kickers nicht gespielt: „Die Mannschaft hat sich gut gefunden, und wir haben intensive Wochen hinter uns. Jetzt freuen wir uns, dass wir die Jungs loslassen dürfen“, sagt Coach Schiele. Und Daniel Hägele, der stellvertretende Spielführer fügt en: „Wir haben auch deshalb eine Menge Spaß, weil wir super Charaktere im Team haben.“

Zwar steht hinter dem Namen des Gegners eine römische II, doch klangvoll ist er trotzdem: FC Bayern München. Der Aufsteiger gibt ab 14 Uhr seine Visitenkarte in der „Flyeralarm-Arena“ ab. Vielleicht ist das Heimrecht im ersten Saisonspiel, zu dem die Kickers rund 6500 Zuschauer erwarten, ein gutes Omen: In den vergangenen zwei Spielzeiten starteten die Würzburger stets auswärts und die Runde begann jeweils äußerst schlecht. Jetzt, mit einem Heimspiel… Doch das ist freilich Spekulations-Firlefanz.

Zu den Fakten: Die Kickers haben ihre Mannschaft während der Sommerpause mit einem etwa gleichen Etat wie 2018/19 (knapp 3,5 Millionen Euro) bewusst stark verjüngt. Das Hauptaugenmerk lag auf jungen, hungrigen Spielern, die möglichst in Leistungszentren von Bundesligisten ausgebildet wurden. „Es kann schon mal ein bisschen wild werden“, sagt Michael Schiele. „Es fühlt sich schon fast wie eine U23 an“, scherzt Daniel Hägele. Dessen Führungsqualitäten sind aufgrund dieser Mannschaftsstruktur jetzt noch mehr gefragt. Auch deshalb wird er nicht mehr in der Innenverteidigung, sondern „auf der Sechs“ spielen.

Kapitän Schuppan gesetzt

Im Tor hat Eric Verstappen die Nase vorn. Wie schon in der vorigen Runde legt sich Michael Schiele nicht auf eine feste Defensivreihe fest – mal mit drei, mal mit vier Mann auf einer Linie soll verteidigt werden. Egal für welche Formation sich der Trainer entscheidet: Kapitän Sebastian Schuppan wird dort seinen Platz sicher haben. Eine Viererkette würden nach jetzigem Stand Lion Schweers als Innenverteidiger sowie Leroy Kwadwo (links) und Luke Hemmerich (rechts) vervollständigen.

Neben Hägele im Mittelfeld haben Patrick Sontheimer und Neuzugang Albion Vrenezi die besten Karten. Das hieße aber wieder, dass Dave Gnaase, Leistungsträger der vorigen Spielzeit, die Bank drohen würde. „Ich will auf jeden Fall mit zwei Stürmern beginnen“, kündigt Michael Schiele an. Dominic Baumann und Luka Pfeiffer scheinen hier gesetzt. Vom aus Gommersdorf stammenden Pfeiffer halten sie in Würzburg viel. „Auf ihn freue ich mich. Man hat in der Vorbereitung gesehen, welche Qualität er hat“, so Daniel Hägele gestern.

„Höllisch aufpassen“

Bleibt die Frage, was mit dieser durch einige erfahrene Spieler „aufgemotzten Rasselbande“ zu reißen ist. Klar, dass Michael Schiele und Sportchef Daniel Sauer „eine Menge Potenzial“ in dieser Truppe sehen. „Drei, vier Spieler haben sich schon seit dem ersten Training bis heute entwickelt“, hat der Trainer erkannt. Zweimal waren die Kickers nun Drittliga-Fünfter, Doch trotz dieser Kraft, welche die Verantwortlichen im neuen Team sehen, wagt keiner eine offensive Prognose. „Ich bin happy, wenn wir einstellig werden. Das würde ich sofort unterschreiben“, sagt der Coach. Michael Schiele bleibt auch deshalb passiv, weil seine Truppe namhafte Spieler und Stützen der Mannschaft in der vorigen Saison abgeben musste (Göbel, Skarlatidis, Kurzweg).

Die gute Stimmung beim FWK soll natürlich mit einem Auftaktsieg gegen den FC Bayern München II in die Saison transportiert werden. „Die Jungs können in einen Flow kommen“, hofft Schiele und sagt aber auch: „Es kann auch längere Phasen geben, in denen es nicht so läuft.“ „Dann müssen wir höllisch aufpassen“, weiß Daniel Hägele. Ein Abstiegskampf ist also auch nicht ausgeschlossen.

