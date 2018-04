Aus dem Spiel heraus gefährlicher werden

Anzeige

Seit fünf Partien ist der FC Würzburger Kickers in der dritten Liga ungeschlagen. Nun steht am morgigen Samstag das vorletzte Auswärtsspiel der Saison auf dem Programm. Um 14 Uhr gastieren „die Rothosen“ im „Frimo-Stadion“ bei den Sportfreunden aus Lotte. Dabei richtet sich der Blick von Defensivspieler Sebastian Schuppan auch schon auf die neue Drittliga-Spielzeit: „Wir erzielen die Mehrzahl unserer Tore durch Standards, wir müssen aus dem Spiel heraus deutlich gefährlicher werden. Das ist ein Manko, das sich durch die Saison zieht. Daran müssen wir arbeiten, nicht nur jetzt, sondern auch in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit.“

Noch keinen neuen Stand gibt es unterdessen bezüglich der Vertragsgespräche mit Sebastian Neumann und Emanuel Taffertshofer. „Aktuell ist noch nichts entschieden. Aber wir müssen es realistisch betrachten. Beide wollen wieder in der zweiten Liga spielen. Dort ist die sportliche Perspektive eine andere. Zudem haben wir es schwer, finanziell mitzuhalten“, betonte FWK-Vorstandsvorsitzender Daniel Sauer zu den andauernden Vertragsgesprächen. Gut möglich also, dass zwei echte Schlüsselspieler den Dallenberg im Sommer verlassen werden.

Drei Fakten zum morgigen Gegner des FC Würzburger Kickers: Sportfreunde Lotte Infrastruktur: Aktuell planen die Sportfreunde, ihr Trainingsgelände zu modernisieren. Ebenso soll die gesamte Infrastruktur rund um das „Frimo-Stadion“ in Etappen verbessert werden. Unter anderem soll eine neue Multifunktionshalle entstehen und der Kunstrasenplatz komplett saniert werden. Zudem sollen rund um das Stadion neue Parkplätze gebaut werden. Wegen des großen Zuschauerzuspruchs wurden Trainings- oft als Parkplätze zweckentfremdet. Der Ältestenrat-Vorsitzende Horst Petersson sagte: „Der Verein muss sich in allen Bereichen struktureller und professioneller aufstellen.“ Nachwuchskonzept: Auch in der Nachwuchsförderung planen die Sportfreunde eine Neuausrichtung. „Es ist wichtig, unsere Jugendarbeit weiter voranzutreiben. Denn wir wollen jetzt die Grundlagen für ein mögliches Jugendleistungszentrum legen. Deshalb wollen wir auch die Ausbildung der Trainer weiter forcieren“, sagt Petersson. Der ehemalige Lotter Trainer Klaus Bienemann wurde dabei als hauptamtlicher Jugendkoordinator verpflichtet. Dieser übernimmt auch die operative Leitung des Nachwuchsbereiches. Zudem wurde mit Bodo Gadomski ein neuer Koordinator für das Scouting und die Spielanalyse verpflichtet. Beide besitzen die höchste Amateur-Trainerlizenz (A-Lizenz). Ebenso soll zur neuen Saison wieder eine U23-Mannschaft am Spielbetrieb teilnehmen. Trennung: Unter der Woche gaben die Westfalen bekannt, dass der auslaufende Vertrag von Trainer Andreas Golombek nicht verlängert wird. Damit stehen die Westfalen nun schon zum vierten Mal innerhalb von neun Monaten ohne Cheftrainer da. Der 49-Jährige hatte das Traineramt Ende Oktober von Marc Fascher übernommen und holte aus 21 Spielen 26 Punkte. „Wir haben alles auf den Tisch gelegt und sind dann zu dem Entschluss gekommen, uns auf dem Trainerposten neu aufzustellen“, sagte der sportliche Leiter Manfred Wilke. Ein Nachfolger steht laut Wilk aktuell noch nicht fest: „Wir sind bei allem Einsatz nicht aufgeregt, sondern zeitlich noch in der Komfortzone.“ pati

Vertrauen in den Verein

Trotzdem zeigt sich Sebastian Schuppan optimistisch: „Wir Spieler vertrauen da dem Verein, dass er gute Qualität nachholen wird, wenn uns denn Leute verlassen werden.“