Der FWK ist „sicher“

Die Würzburger Kickers haben das Zertifikat der „Dekra Certification GmbH“ erhalten, die der FC Würzburger Kickers AG bescheinigt, dass sowohl die „Flyeralamr-Arena“ als auch die Geschäftsstelle am Mittleren Dallenbergweg ein systematisches und nachhaltiges Sicherheitsmanagementsystem eingeführt hat und aufrechterhält, um die gesetzlichen und verbandlichen Verpflichtungen (Deutscher Fußball-Bund / Deutsche Fußball Liga) zur Sicherheit in den Stadien erfüllen zu können. Das Zertifikat ist bis zum 31. Dezember 2019 gültig.

Im Rahmen einer vom DFB vorgegebenen Sicherheitsmanagement-Qualifizierungsvorgabe hatten die „Rothosen“ eine Sicherheitsqualifizierung durchlaufen. Dazu gehörte eine Implementierungs-, eine Auditierungs- und eine Zertifizierungsphase. Die Zertifizierung fußt auf einer teilnehmenden Beobachtung am Spieltag, bei dem zwei Auditoren die Organisation, Abläufe und Kommunikationswege überwacht hatten. Anschließend weilten die beiden Auditoren zwei Tage in der Geschäftsstelle, wo alle Beteiligten, die primär und sekundär in die Sicherheitsorganisation eingebunden sind, befragt wurden. nic