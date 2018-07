Dominik Widemann hat zugesagt

Anzeige

Der gebürtige Fürstenfeldbrucker war 2013 vom SC Fürstenfeldbruck in die U 19 der Hachinger gewechselt und gab ein Jahr später sein Profidebüt in der Dritten Liga. In 26 Spielen markierte der Angreifer damals neun Tore.

Zwölf Zweitligaspiele

Zur Saison 2015/16 wechselte Widemann dann in die Zweite Fußball, Bundesliga zum 1. FC Heidenheim, für den er in drei Spielzeiten und zwölf Partien ein Tor in Deutschlands zweithöchster Spielklasse erzielte.

„Nach dem geplatzten Wechsel in der vergangenen Winterpause freuen wir uns sehr, dass es jetzt doch noch geklappt hat“, so der Unterhachinger Cheftrainer Claus Schromm.

