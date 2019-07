Ein paar gute Ansätze reichen einfach nicht

FC Würzburger Kickers - SG Sonnenhof Großaspach 0:3

Würzburg: Verstappen, Kwadwo (61. Breitkreuz), Kaufmann, Baumann, Sontheimer, Hansen, Pfeiffer (68. Ibrahim), Hemmerich, Hägele, Schuppan, Widemann (68. Gnaase).

Großaspach: Reule, Burger, Leist, Bösel, Hoffmann, Behounek, Dem, Vizthum (46. Brünker), Imbongo (81. Häusl), Poggenberg, Jüllich (85. Röttger).

Tore: 0:1 (3., Foulelfmeter) Jüllich, 0:2 (63.) Behounek, 0:3 (90.+4) Brünker. – Schiedsrichter: Alexander Sather (Grimma). – Zuschauer: 4768.

Die Würzburger Kickers haben in der noch jungen Drittliga-Saison das zweite von drei Spielen verloren. Gestern Abend setzte es in der heimischen „Flyeralarm-Arena“ eine 0:3-Niederlage gegen die SG Sonnenhof Großaspsach. Einige gute spielerische Ansätze reichten nicht, um die Schwaben zu bezwingen.

Überraschend schickte FWK-Trainer Michael Schiele dieselbe Anfangself wie in Unterhaching aufs Feld. Überraschend war das deshalb, weil Patrick Sontheimer und Dominik Widemann am Samstag noch verletzt ausgewechselt werden mussten. Überraschend war diese Auswahl aber auch deshalb, weil Schiele nach der völlig unnötigen 4:5-Niederlage in Münchens Vorstadt keine personellen Änderungen vornahm.

Noch bevor man überhaupt erahnen konnte, ob diese Maßnahme des Trainers greifen würden, lagen die Kickers zurück: Nach einem Stellungsfehler „fällte“ Hendrik Hansen SG-Angreifer Behounek in Höhe des Elfmeterpunktes, und es gab Strafstoß für die Gäste: Neuzugang Nicolas Jüllich traf zum 1:0 für Sonnenhof Großaspach (3.). Die Würzburger waren aber nicht geschockt und zogen ihr Spiel auf. Das sah über weite Strecken sehr sauber aus, es fehlte lediglich an zwei Dingen. Erstens: Immer mal wieder brachten sich die Unterfranken durch haarsträubende „Pass-Böcke“ in die Bredouille, sie profitierten aber vom mangelhaften Umschaltspiel der Schwaben. Zweitens: Es fehlte dem FWK die Power und die Durchschlagskraft im letzten Spieldrittel.

Chancen nach ruhenden Bällen

Sonnenhof Großaspach zog sich zurück und lauerte auf fixe Gegenangriffe. Einmal kamen sie mit diesem Spielansatz zum Abschluss: Michael Vitzthum schoss aber ans Außennetz (26.). Drei Minuten zuvor hatten die Kickers ihre beste Chance: Luke Hemmerich zog einen Freistoß aufs Tor, doch Maximilian Reule im SG-Tor parierte den Ball prächtig. Gerade diese Chance unterstreicht die bereits erwähnte Harmlosigkeit im Angriff; auch die zweite Möglichkeit, ein Kopfball von Sebastian Schuppan, resultierte aus einem ruhenden Ball – einer Ecke (23.).

Zwar gehörte die erste Möglichkeit des zweiten Durchgangs wieder den Gästen, doch denn war kurzzeitig Musik drin in den Angriffen der Würzburger: Luke Hemmerich wurde schön von Sontheimer in Szene gesetzt, der Neuzugang schoss aus der Drehung, doch Reule lenkte den Ball noch an Pfosten (57.). Wenige Sekunden später strich das Spielgerät nach dem abgefälschten Schuss von Dominik Baumann knapp am SG-Tor vorbei. Dem Verletzungs-Schock von Leroy Kwadwo (er wurde vom Platz getragen) folgte der 0:2-Rückschlag: Jonas Behounek schoss aus etwa 16 Meter platziert ins Würzburger Tor (63.). Verstappen hatte davor nach einem Rückpass den Ball auf die Tribüne gebrettert.

Das Mühen der Kickers danach war redlich, aber nicht ertragreich. Die Gäste hatten in der 77. Minute sogar noch zwei weitere dicke Chancen, auf ein weiteres Tor und die endgültige Vorentscheidung, doch einmal klärte Schuppan, dann Verstappen. Den „Rothosen“ hingegen gelang es nicht mehr, den Defensiv-Riegel der diszipliniert und leidenschaftlich verteidigenden Gäste zu knacken. Chancen zum Anschlusstreffer? Die gab es nicht!

Statt dessen stellte der eingewechselte Kai Brünker auf 3:0.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.07.2019