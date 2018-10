Ein Traumtor beendet die Serie

SC Preußen Münster - FC Würzburger Kickers 1:0

Münster: Schulze Niehues, Schweers, Kittner, Borgmann, Menig, Rodrigues Pires, Heinrich, Kobylanski (81. Scherder), Klingenburg, Rühle (70. Müller), Dadashov (90. Hoffmann).

Würzburg: Bätge, Hägele, Bachmann, Schuppan, Göbel, Skarlatidis, Gnaase (86. Küc), Kurzweg (86. Elva) - Baumann (65. Mast), Kaufmann, Ademi.

Tor: 1:0 (76.) Kobylanski. – Schiedsrichter: Florian Heft (Neuenkirchen). – Zuschauer: 7116.

Nach acht ungeschlagenen Spielen in Folge, musste der FC Würzburger Kickers gestern mal wieder eine Niederlage einstecken. Beim DrittligaAuswärtsspiel in Münster setzte es für die „Rothosen“ eine 0:1-Niederlage. „Natürlich wollten wir weiter ungeschlagen bleiben und unsere Serie weiter ausbauen“, war Angreifer Dominic Baumann nach der Partie geknickt. Dabei zeigten die Unterfranken vor 7116 Zuschauer im Preußenstadion unter dem Strich eine ordentliche Leistung. Allerdings präsentierte sich die Kicker in ihrem eigenen Offensivspiel nicht zwingend genug und ließen auch beste Tormöglichkeiten ungenutzt.

Bestes Beispiel dafür die Anfangsphase der Partie: Da vergaben Dominic Baumann (7.), Peter Kurzweg (12.)und Simon Skarlatidis (21.) gute Würzburger Chancen. Dabei offenbarten die Hausherren in der Defensive erneut ihre Anfälligkeit. Jedoch arbeiteten sich die Münsteraner mit zunehmender Spieldauer immer besser in die Partie und kamen in der Folgezeit zu zwei guten Tormöglichkeiten: Zuerst klärte Würzburgs Kapitän Sebastian Schuppan einen Schuss von Rene Klingenburg auf der Linie (37.), ehe Keeper Leon Bätge einen Distanzschuss von René Klingenburg glänzend parierte (39.).

Entscheidung nach Standard

Der zweite Spielabschnitt begann dann deutlich verhaltener. Echte Torchancen aus dem Spiel heraus blieben zunächst Mangelware. Kaum ein Wunder ist es, dass die Entscheidung des Spiels dann aus einer Standardsituation resultierte. Im Anschluss nach einem Eckball von Martin Kobylanski faustet Leon Bätge den Ball direkt zum Eckballschützen zurück. Der Preußen-Kapitän zögerte nicht lange und zirkelte den Ball von der linken Seite sehenswert ins lange Eck des Würzburger Tore (76.). Ein echtes Traumtor. In der Schlussviertelstunde fehlte beim FWK die letzte Genauigkeit in den eigenen Offensivaktionen. Lediglich eine scharfe Flanke von Patrick Göbel auf den Kopf von Janik Bachmann hätte das Ruder noch herumreißen können, doch der Ball sprang von der Latte ins Aus (89.).

Michael Schiele, Trainer der Würzburger Kickers, sagte: „Die Niederlage tut am Ende richtig weh und ist einfach bitter. Wir waren von Beginn an mutig, sind oft zur Grundlinie gekommen und haben einen guten Fußball gespielt. Zudem müssen wir eigentlich früh in der Partie 1:0 oder 2:0 führen, denn wir haben uns bei einer defensivstarken Mannschaft viele Chancen erspielt. Allerdings konnten wir diese nicht nutzen und so eben nicht als verdienter Sieger vom Platz gehen.“

Marco Antwerpen, Trainer „der Preußen“, sah es ähnlich: „Eigentlich hat Würzburg ein blitzsauberes Auswärtsspiel hingelegt. Allerdings haben es die Kickers dann verpasst ein Tor zu erzielen.“

© Fränkische Nachrichten, Montag, 22.10.2018