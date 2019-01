Elva hat sich mit zwei Toren aufgedrängt

Neuzugänge: In der Winterpause rüstet der KFC Uerdingen personell noch einmal nach. So verpflichteten die Krefelder, die den Durchmarsch von der Oberliga bis in die 2. Bundesliga schaffen können, Roberto Rodriguez vom Schweizer Erstligisten FC Zürich, Adriano Grimaldi von 1860 München und Osayamen Osawe vom Zweitligisten FC Ingolstadt. Dagegen haben Defensivspieler Kai Schwertfeger (SV Straelen) und Offensivspieler Lucas Musculus (Viktoria Köln) den Verein in der Winterpause verlassen.

Rückkehrer: Mit einem respektablen 0:0 im Testspiel gegen den FC St. Pauli beendete der KFC Uerdingen die Vorbereitung auf die Rest-Rückrunde der 3. Liga. Zudem feierte in der Partie gegen den Tabellendritten der 2. Bundesliga Mario Erb sein Comeback in der Anfangsformation. „Er ist der Kapitän der Mannschaft. Unser Ziel ist es, ihn Tag für Tag ein Stück näher an einen 90-Minuten-Einsatz heran zu führen“, lobte KFC-Trainer Stefan Krämer den 28-Jährigen.

Ausgangslage: Nach dem 20. Spieltag steht der KFC Uerdingen mit 37 Punkten auf dem dritten Platz. Damit wären die Uerdinger aktuell für die Aufstiegsrelegation in die 2. Bundesliga qualifiziert. Allerdings hängen dem KFC mit Halle (4. Platz, 36 Punkte) und Unterhaching (5. Platz, 35 Punkte) zwei Mannschaften dicht im Nacken. Trotzdem gibt sich Stefan Krämer vor dem Start in die Rest-Rückrunde zuversichtlich: „Wir konnten uns im Trainingslager in der Türkei optimal vorbereiten und konnten alle Themen abarbeiten.“ Die direkten Aufstiegskonkurrenten aus Karlsruhe (2. Platz, 39 Punkte) und Osnabrück (1. Platz, 41 Punkte) sind zudem auch noch in Reichweite. pati