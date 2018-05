Erster Neuzugang für die Kickers

Anzeige

Der FC Würzburger Kickers hat den ersten externen Neuzugang für die Drittliga-Spielzeit 2018/19 verpflichtet: Janik Bachmann kommt ablösefrei vom Chemnitzer FC zu den „Rothosen“. Der 22-jährige Defensivmann hat am Dallenberg einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020 unterschrieben (wir berichteten bereits in unserem Sport-Newsticker). „Wir freuen uns, mit Janik einen jungen und entwicklungsfähigen Spieler verpflichtet zu haben. Er kann sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung auflaufen und macht uns noch flexibler“, sagt FWK-Vorstandsvorsitzender Daniel Sauer über den 1,96-Meter-Mann, der im hessischen Groß-Umstadt geboren wurde. Nach seinen Anfängen wechselte Bachmann in die Jugend der Frankfurter Eintracht, 2010 mit 14 Jahren zu Darmstadt 98 Im Jahr 2014/15 schaffte er mit den Lilien als Kapitän des U19-Teams den Aufstieg in die A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest. Anschließend absolvierte er insgesamt 55 Einsätze für Hannover 96 II in der Regionalliga Nord, ehe er sich 2017 dem Chemnitzer FC angeschlossen hat. 16 Mal spielte er in der vergangene Saison. nic