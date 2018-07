Erstes Heimspiel am 4. August

Anzeige

Eintracht Braunschweig und der Karlsruher SC bestreiten das Eröffnungsspiel der Saison 2018/2019 in der 3. Liga. Der Absteiger und der Dritte der Vorsaison treffen am Freitag, 27. Juli (ab 19 Uhr, live bei Telekom Sport), im Eintracht-Stadion aufeinander.

Das geht aus der zeitgenauen Ansetzung der ersten drei Spieltage durch den DFB hervor. Für den FC Würzburger Kickers startet die Saison mit einem Samstagspiel beim VfL Osnabrück (28. Juli, 14 Uhr).

Das erste Heimspiel bestreitet der FWK dann exakt eine Woche später: Am Samstag, 4. August, kommt Drittliga-Neuling KFC Uerdingen mit Kevin Großkreutz, Maximilian Beister, Stefan Aigner & Co. nach Würzburg. Der Vorverkauf für dieses Match beginnt bereits heute ab 15 Uhr. Gleich darauf steht die erste englische Woche der neuen Drittliga-Saison auf dem Programm: Am Dienstag, 7. August, treffen die „Rothosen“ ab 19 Uhr auswärts auf den VfR Aalen. pati