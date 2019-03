Gegen KSC an einem Montag

Die letzten Spieltage bis Saisonende in der 3. Liga sind zeitgenau terminiert. Die Spieltage 33 bis 36 folgen dabei dem seit Beginn dieser Saison geltenden festen Format mit einer Partie am Freitagabend (19 Uhr), sechs Spielen am Samstag (14 Uhr), zwei Begegnungen am Sonntag (13 und 14 Uhr) sowie einer Partie am Montag (19 Uhr).

Eine Ausnahme bildet der Spieltag an Ostern (20. bis 22. April), da an Karfreitag keine Partie stattfinden darf.

An den letzten beiden Spieltagen (11. und 18. Mai) werden jeweils alle Begegnungen wie gewohnt aus Wettbewerbsgründen zeitgleich angepfiffen – und zwar samstags bereits um 13.30 Uhr, um den Anstoßzeiten der Bundesliga komplett aus dem Weg zu gehen.

Kickers im Überblick

Alle restlichen Spiele des FC Würzburger Kickers im Überblick:

30. Spieltag: Samstag, 23. März, 14 Uhr: SG Sonnenhof Großaspach – FWK. 31. Spieltag: Samstag, 30. März, 14 Uhr: FC Würzburger Kickers (FWK)– SC Preußen Münster. 32. Spieltag: Samstag, 6. April, 14 Uhr: Hallescher FC – FWK. 33. Spieltag: Montag, 15. April, 19 Uhr: FWK – Karlsruher SC. 34. Spieltag: Samstag, 20. April, 14 Uhr: FSV Zwickau – FWK. 35. Spieltag: Samstag, 27. April, 14 Uhr: FWK – SC Fortuna Köln. 36. Spieltag: Samstag, 4. Mai, 14 Uhr: FC Carl Zeiss Jena – FWK. 37. Spieltag: Samstag, 11. Mai, 13.30 Uhr: FWK – 1. FC Kaiserslautern. 38. Spieltag: Samstag, 18. Mai, 13.30 Uhr: Sportfreunde Lotte – FWK. pati

