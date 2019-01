Knapp eine Woche vor dem Start in die Rest-Rückrunde der 3. Liga hat der FC Würzburger Kickers eine gelungene Generalprobe gefeiert. Gegen den Zweitligisten SSV Jahn Regensburg gewann die Mannschaft von Michael Schiele mit 1:0.

„Es war ein über 90 Minuten gelungener Test. In der ersten Hälfte haben wir mit zwei Ausnahmen wenig zugelassen und immer wieder gut gepresst. Zudem sind wir sehr mutig gewesen. Auch im zweiten Abschnitt hatte Regensburg nur wenige Abschlüsse, während wir uns drei, vier richtig gute Chancen erarbeitet haben und dann auch folgerichtig in Führung gegangen sind“, so der Trainer.

Die größte Möglichkeit in der ersten Hälfte der Partie, die in der Würzburger Flyeralarm-Arena unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand (deshalb liegt unserer Redaktion auch keine Mannschaftsaufstellung vor), hatten allerdings die Gäste aus Regensburg, doch der Kopfball von Marcel Correia nach einem Eckball landete lediglich am Pfosten des Würzburger Tores (44.).

Auch zu Beginn des zweiten Durchgangs startet der Jahn zunächst spielbestimmend. Das entscheidende Tor des Tages gelang dann allerdings den Kickers. In der 77. Minute traf Caniggia Elva zum 1:0 Endstand.

Somit schließen die Würzburger Kickers die Vorbereitung mit einem weiteren positiven Erfolgserlebnis ab. Während des Trainingslagers in San Pedro del Pinatar hatten sich die „Rothosen“ sowohl vom belgischen Erstligisten Waasland-Beveren als auch vom italienischen Serie-A-Team CFC Genua jeweils mit einem 1:1-Unentschieden getrennt. „Natürlich haben wir jetzt schon Uerdingen im Kopf. Wichtig wird aber sein, dass wir unser Spiel weiter verfeinern. Wir wollen in die Rest-Rückrunde gut starten und auch gleich Ergebnisse erzielen“, blickt Michael Schiele auf den Start in die 3. Liga am kommenden Sonntag um 15 Uhr beim KFC Uerdingen voraus.

Zetterer-Wechsel wohl geplatzt

Ein möglicher Wechsel von Torhüter Michael Zetterer vom SV Werder Bremen nach Würzburg ist wohl erst einmal vom Tisch. Knackpunkt bei den Verhandlungen soll dabei die Einsatzzeit gewesen sein: „Wenn sich eine super Möglichkeit ergibt, die mir Spielpraxis garantiert, dann wäre das schon interessant für mich. Ansonsten bleibe ich bis Sommer hier in Bremen, um weiter daran zu arbeiten, wieder in Topform zu kommen.“

Der 23-jährige Schlussmann nimmt definitiv positive Erfahrungen aus der Teilnahme am Wintertrainingslager der Kickers mit: „Es war schön, mal wieder mit einer Mannschaft zu trainieren. Auch war die Hand absolut okay und da gab es keine Probleme mehr. Aber wir haben uns ja extra Zeit gelassen, damit alles gut wird.“

Werder-Sportchef Frank Baumann bestätigte gegenüber einem norddeutschen Online-Portal die Pläne des 23-Jährigen Schlussmanns: „Es gab positive Rückmeldungen aus Würzburg. Die Kickers hätten ihn auch gerne genommen. Allerdings können sie ihm keine Einsätze versprechen. Michael Zetterer wird jetzt erst mal bei der U23 von Werder einsteigen.“ pati

